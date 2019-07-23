В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 21, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь фактов открытия огня в провинциях: Хама – пять, Латакия – два, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Алеппо – 12, Идлиб – шесть, Хама – три", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.