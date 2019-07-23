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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 11:07
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкНабережная реки Оронт в городе Хама
Набережная реки Оронт в городе Хама
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Набережная реки Оронт в городе Хама. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 21, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь фактов открытия огня в провинциях: Хама – пять, Латакия – два, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Алеппо – 12, Идлиб – шесть, Хама – три", - говорится в сообщении.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
22 июля, 19:56
Представители Москвы и Дамаска обсудили ситуацию в Сирии
Сообщается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки подписано три соглашения о переходе территории под контроль легитимного правительства Сирии. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, возросло до 2538. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, осталось прежним - 234.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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