WorldSkills Kazan 2019 посетят участники из 63 стран и регионов мира

КАЗАНЬ, 23 июля - РИА Новости. Мировой чемпионат WorldSkills в Казани в этом году посетят участники из 63 стран и регионов мира, сообщил журналистам руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

"WorldSkills Kazan 2019 посетят участники из 63 стран и регионов, которые входят в международную некоммерческую организацию. Мы ждем 1400 конкурсантов, более 1300 экспертов и 1000 журналистов. Участники WorldSkills соревнуются в 56 компетенциях, которые разбиты на 6 блоков", - сказал Губайдуллин.

Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр "Казань Экспо", возведённый вблизи международного аэропорта "Казань" специально к чемпионату.

"МВЦ "Казань Экспо" - это главный объект соревнований, расположенный на 58 гектарах, десятки тысяч квадратных метров, несколько кластеров для соревнований и зоны питания", - отметил Губайдуллин.

Церемонии открытия и закрытия состоятся на стадионе "Казань Арена", который ранее уже принимал церемонии открытия и закрытия Универсиады-2013, чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года, матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. В общей сложности ожидается, что мероприятия WorldSkills Kazan-2019 посетят порядка 250 тысяч человек.