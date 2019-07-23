В Финляндии не менее десяти иностранцев пострадали в ДТП с микроавтобусом

ХЕЛЬСИНКИ, 23 июл — РИА Новости. Не менее десяти человек пострадали в ДТП с микроавтобусом во вторник утром недалеко от города Сейняйоки на западе Финляндии, некоторые получили серьезные травмы, сообщает полиция страны.

"В аварии участвовал легковой автомобиль, которым управлял мужчина средних лет, и микроавтобус, перевозивший 10 человек. По предварительной информации, автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение. Водитель легкового автомобиля получил тяжелые ранения. Некоторые пассажиры в микроавтобусе тяжело ранены. Все пассажиры микроавтобуса были доставлены в Центральную больницу Сейняйоки", - говорится в сообщении полиции.

Газета Helsingin sanomat уточняет со ссылкой на полицию, что микроавтобус перевозил иностранцев, сборщиков ягод, их гражданство пока неизвестно.

"Человека, который управлял легковым автомобилем, подозревают в опасном вождении, причинении травм и вождении в нетрезвом виде", - также отмечает полиция, не приводя информации о состоянии водителя микроавтобуса.