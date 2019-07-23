В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек

БАРНАУЛ, 23 июл - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла рано утром на трассе Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Родино - Кулунда - граница с Казахстаном в Романовском районе Алтайского края.
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"Столкнулись два автомобиля на трассе Алейск-Павлодар, в результате чего семь человек травмированы, погибших нет", - сказал собеседник агентства.
В пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону отметили, что на месте происшествия работают 9 человек и 4 единицы техники.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.