В Крыму объявили штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Сильные ливни, сопровождаемые шквалами и грозами, ожидаются на полуострове во вторник и среду, объявлено штормовое предупреждение, сообщили крымские спасатели.

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 23 июля, в течение суток 24 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении управления МЧС по региону.