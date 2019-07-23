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РИА Новости

В Крыму объявили штормовое предупреждение

Вчера, 10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Сильные ливни, сопровождаемые шквалами и грозами, ожидаются на полуострове во вторник и среду, объявлено штормовое предупреждение, сообщили крымские спасатели.
"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 23 июля, в течение суток 24 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении управления МЧС по региону.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
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