Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T09:45Z
https://ria.ru/20190723/1556788298.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/147935/20/1479352075_0:109:2144:1315_1036x0_80_0_0_13a0362ef1f2494b87226fbddca56bb9.jpg
РИА Новости

Власти Москвы издадут книги о природе столицы для слабовидящих детей

Вчера, 09:45
118
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРабота школы для слепых и слабовидящих детей
Работа школы для слепых и слабовидящих детей
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Работа школы для слепых и слабовидящих детей. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Власти Москвы готовят к изданию "Белую книгу Москвы", набранную шрифтом Брайля, и "Цветную книгу" для слабовидящих детей, которые расскажут школьникам в специализированных учебных заведениях об особо охраняемых природных территориях города, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
"Белая книга" расскажет московским школьникам из специализированных школ об особо охраняемых природных территориях столицы, о "Красной книге Москвы", куда занесены редкие виды флоры и фауны столицы", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
VR-проект Слепые в большом городе
30 января, 15:00
VR-проект "Слепые в большом городе"Как слепые люди пользуются смартфоном, выбирают одежду, смотрят фильмы и воспитывают детей? Зачем ходят в театр? В каких помещениях лучше ориентируются? Сколько тратят времени на дорогу? Почему неправильно припаркованные автомобили – это целая проблема? Что чувствуют, когда посторонние люди смотрят на них?
Он подчеркнул, что благодаря книге ребята также смогут узнать о нормах экологически ответственного поведения. Уточняется, что книга будет набрана шрифтом Брайля и напечатана исключительно в белом цвете без использования лишних красителей.
"Познавательная книга с важной и интересной информацией будет еще и экологичной", - добавили в пресс-службе.
Так же отмечается, что помимо "Белой книги" специалистами комплекса городского хозяйства подготовлена и "Цветная книга" - для слабовидящих детей. Как пояснили в пресс-службе комплекса, это обычная полноцветная книга с крупным шрифтом. Содержание "Цветной книги" и "Белой книги" идентичны, но в последней будет использован адаптированный (сокращенный) вариант. В пресс-службе пояснили, что это связано с технологическим процессом: шрифт Брайля не позволит использовать полный объем текста. В книгах будут присутствовать персонажи - прототипы из списка представителей флоры и фауны из "Красной книги Москвы".
"Издание "Белой книги" и "Цветной книги" – это эффективная возможность научить детей с ограниченными физическими возможностями экологически ориентированному образу жизни, привить им со школьных лет базовые принципы эко-культуры, сформировать экологическое мировоззрение", - подчеркнул Бирюков.
В пресс-службе добавили, что издания выйдут из печати осенью 2019 года и будут распространяться в специализированных учебных заведениях. Тираж "Белой книги" планируется распространить среди детей – инвалидов по зрению в возрасте от 8 до 13 лет.
000000
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Чебоксары
В Чувашии создадут центры повышения квалификации для учителей
РИА
Новости
Занятие
ГД приняла в I чтении проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае
МЧС проведет внеплановые проверки детских лагерей
Пожар в Хабаровском крае
Девочка погибла в лагере в Хабаровском крае накануне дня рождения
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019
Медведев поручил разобраться в причинах трагедии в хабаровском лагере
Ученики одной из школ во время урока
ГД поддержала закон о допуске студентов к преподаванию в школах без диплома
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019
Медведев поручил уточнить количество палаточных лагерей
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Четвертый ребенок погиб в результате пожара в хабаровском лагере
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Минздрав сообщил о состоянии двух пострадавших в лагере в Хабаровском крае
Школьница перед началом единого государственного экзамена
Тюменских учителей, подготовивших стобалльников по ЕГЭ, премируют
Трое детей, пострадавших при пожаре в лагере, находятся в коме
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
В лагерь под Хабаровском, где произошел пожар, продали вдвое больше путевок
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов
Татарстан компенсирует малоимущим приобретение оборудования для "цифры"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: нужно отменить денежные штрафы за нарушения на ЕГЭ
Москва
В Москве пройдет день советов об экономичном использовании ресурсов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
Лента новостейМолния