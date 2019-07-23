Власти Москвы издадут книги о природе столицы для слабовидящих детей

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Власти Москвы готовят к изданию "Белую книгу Москвы", набранную шрифтом Брайля, и "Цветную книгу" для слабовидящих детей, которые расскажут школьникам в специализированных учебных заведениях об особо охраняемых природных территориях города, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

"Белая книга" расскажет московским школьникам из специализированных школ об особо охраняемых природных территориях столицы, о "Красной книге Москвы", куда занесены редкие виды флоры и фауны столицы", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Он подчеркнул, что благодаря книге ребята также смогут узнать о нормах экологически ответственного поведения. Уточняется, что книга будет набрана шрифтом Брайля и напечатана исключительно в белом цвете без использования лишних красителей.

"Познавательная книга с важной и интересной информацией будет еще и экологичной", - добавили в пресс-службе.

Так же отмечается, что помимо "Белой книги" специалистами комплекса городского хозяйства подготовлена и "Цветная книга" - для слабовидящих детей. Как пояснили в пресс-службе комплекса, это обычная полноцветная книга с крупным шрифтом. Содержание "Цветной книги" и "Белой книги" идентичны, но в последней будет использован адаптированный (сокращенный) вариант. В пресс-службе пояснили, что это связано с технологическим процессом: шрифт Брайля не позволит использовать полный объем текста. В книгах будут присутствовать персонажи - прототипы из списка представителей флоры и фауны из "Красной книги Москвы".

"Издание "Белой книги" и "Цветной книги" – это эффективная возможность научить детей с ограниченными физическими возможностями экологически ориентированному образу жизни, привить им со школьных лет базовые принципы эко-культуры, сформировать экологическое мировоззрение", - подчеркнул Бирюков.