СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Главным следственным управлением СК РФ возбуждено шесть уголовных дел после обстрелов украинскими военными мирных жителей Донбасса, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Следственный комитет России продолжает документировать факты преступных действий украинских силовиков, совершаемых в Донбассе... Возбуждено 6 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - заявила Петренко.

По ее словам, с 10 по 20 июля украинские силовики обстреливали объекты гражданской инфраструктуры, не являющиеся военными целями, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, под огонь попали города Донецк, Горловка, Докучаевск, Первомайск, поселки Гольмовский и Золотое-5. В результате скончались три женщины, еще 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, повреждены здания детского сада, школы, несколько жилых домов Донецка, постройки в других населенных пунктах.

"Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в городе Первомайске, один из жилых домов которого подвергся точечному массированному обстрелу, когда группа гражданских лиц находилась во дворе. Это еще раз подтверждает, что преступные действия украинских военнослужащих были тщательно спланированы", - сказала Петренко.