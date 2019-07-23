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РИА Новости

В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек

Вчера, 09:21
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкРежим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Расчистка и углубление русел рек, строительство защитных сооружений начнется в зоне пострадавшей от наводнения в Иркутской области, говорится в сообщении Федерального агентства водных ресурсов.
"Мероприятия по ликвидации последствий негативного воздействия вод мы разделили по двум направлениям: первоочередные берегоукрепительные работы в 12 населенных пунктах 5 муниципальных районов и очистка русел рек от засоров из древесины и строительных обломков в 11 населенных пунктах 3 районов субъекта", - приводит агентство слова руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова.
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"В рамках капитального строительства Росводресурсами предлагается к финансированию три объекта инженерной защиты общей протяженностью свыше 31 километров и 1 объект берегоукрепления (1,7 километра), в том числе инженерная защита г. Нижнеудинск (17 километров), инженерная защита г. Тулун (11 километров), защитная дамба в с. Алыгджер Нижнеудинского района (3,1 километра). Также запланировано берегоукрепление р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района", - говорится в сообщении.
За счет средств федерального бюджета планируется выправить русла и углубить дно рек в трех населенных пунктах протяженностью 33 километра - работы обойдутся в 248,9 миллиона рублей.
"Росводресурсы выступят подрядчиком на участках реки Уда в городе Нижнеудинск и деревне Алыгджер общей протяжённостью 8 километров на сумму 183,9 миллиона рублей; правительство Иркутской области возьмётся за расчистку 25 километров рек Ия, Азейка и Тулун в черте города Тулун от засоров, поступивших в ходе ЧС, на сумму 65 миллионов рублей", - уточняет ведомство.
Режим ЧС продолжает действовать в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали 7. За время паводка было подтоплено 107 населенных пункта, почти по 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От паводка пострадали почти 39 тысяч жителей.
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