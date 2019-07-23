В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Расчистка и углубление русел рек, строительство защитных сооружений начнется в зоне пострадавшей от наводнения в Иркутской области, говорится в сообщении Федерального агентства водных ресурсов.

"Мероприятия по ликвидации последствий негативного воздействия вод мы разделили по двум направлениям: первоочередные берегоукрепительные работы в 12 населенных пунктах 5 муниципальных районов и очистка русел рек от засоров из древесины и строительных обломков в 11 населенных пунктах 3 районов субъекта", - приводит агентство слова руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова.

"В рамках капитального строительства Росводресурсами предлагается к финансированию три объекта инженерной защиты общей протяженностью свыше 31 километров и 1 объект берегоукрепления (1,7 километра), в том числе инженерная защита г. Нижнеудинск (17 километров), инженерная защита г. Тулун (11 километров), защитная дамба в с. Алыгджер Нижнеудинского района (3,1 километра). Также запланировано берегоукрепление р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района", - говорится в сообщении.

За счет средств федерального бюджета планируется выправить русла и углубить дно рек в трех населенных пунктах протяженностью 33 километра - работы обойдутся в 248,9 миллиона рублей.

"Росводресурсы выступят подрядчиком на участках реки Уда в городе Нижнеудинск и деревне Алыгджер общей протяжённостью 8 километров на сумму 183,9 миллиона рублей; правительство Иркутской области возьмётся за расчистку 25 километров рек Ия, Азейка и Тулун в черте города Тулун от засоров, поступивших в ходе ЧС, на сумму 65 миллионов рублей", - уточняет ведомство.