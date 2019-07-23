В московском метро назвали причины сбоя в движении поездов на серой ветке

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Интервалы в движении поездов на серой ветке столичного метро возникли из-за того, что один из составов убрали с линии для проверки, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Ранее сообщалось, что движение поездов южного участка Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро в сторону центра было нарушено утром во вторник, были увеличены интервалы.
"На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону центра. Состав убран с линии для проверки. Во время высадки следующие за ним поезда снизили скорость. Сразу же после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме", - рассказали в пресс- службе.
Отмечается, что сейчас движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется в соответствии с графиком.