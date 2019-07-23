В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не зафиксировало в течение минувших суток обстрелов со стороны ВС Украины.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток. Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики уже обвинили Киев в нарушении перемирия.