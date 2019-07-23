Роскачество провело исследование фотоаппаратов

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT International Consumer Research and Testing), провело исследование 98 моделей фотоаппаратов, говорится в сообщении организации.

"Программа испытаний включила 326 показателей по основным шести категориям: качество изображения в автоматическом режиме, качество изображения в ручном режиме, качество видео, качество монитора и видоискателя, функциональность и удобство использования", - говорится в сообщении.

Всего в исследование вошли 98 моделей: 55 моделей беззеркальных аппаратов со сменной оптикой, 30 – зеркальных (профессиональные, продвинутые и любительские), 10 – компактных (обычных, продвинутых и с поддержкой съемных объективов) и 3 – псевдозеркальных (фотоаппарат для любительской съемки, в котором есть электронные дисплей и видоискатель, но нет зеркала и пентапризмы).

Среди беззеркальных камер с поддержкой сменных объективов лидерами стали две модели Nikon и одна - Sony. Роскачество отмечает, что разные модели одного и того же бренда могут занимать первые и последние позиции в рейтинге: например, две модели Fujifilm находятся в десятке лучших беззеркальных камер, а еще одна - замыкает рейтинг фотоаппаратов данного типа. В топ-список за съемку на улице при ярком освещении вошли модели фотоаппаратов всех представленных в исследовании брендов: Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic и Sony, а чемпион по простоте меню - одна из моделей Panasonic.

В исследовании зеркальных фотоаппаратов принимала участие техника Canon, Nikon и Pentax; модели этих брендов расположились в общем рейтинге с разными баллами и без очевидного лидера, отмечают эксперты. Например, один из фотоаппаратов Nikon занял первое место по качеству съемки в ручном режиме и второе – в автоматическом, а лидером по съемке в автоматическом режиме стала одна из моделей Canon. Продукция этих компаний отмечается Роскачеством в списке моделей, у которых на создание снимка уходило меньше всего времени.