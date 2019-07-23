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РИА Новости

Роскачество провело исследование фотоаппаратов

Вчера, 08:22
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CC0 / Hans / CameraФотокамера на штативе
Фотокамера на штативе
CC0 / Hans / Camera
Фотокамера на штативе. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT International Consumer Research and Testing), провело исследование 98 моделей фотоаппаратов, говорится в сообщении организации.
"Программа испытаний включила 326 показателей по основным шести категориям: качество изображения в автоматическом режиме, качество изображения в ручном режиме, качество видео, качество монитора и видоискателя, функциональность и удобство использования", - говорится в сообщении.
Всего в исследование вошли 98 моделей: 55 моделей беззеркальных аппаратов со сменной оптикой, 30 – зеркальных (профессиональные, продвинутые и любительские), 10 – компактных (обычных, продвинутых и с поддержкой съемных объективов) и 3 – псевдозеркальных (фотоаппарат для любительской съемки, в котором есть электронные дисплей и видоискатель, но нет зеркала и пентапризмы).
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Среди беззеркальных камер с поддержкой сменных объективов лидерами стали две модели Nikon и одна - Sony. Роскачество отмечает, что разные модели одного и того же бренда могут занимать первые и последние позиции в рейтинге: например, две модели Fujifilm находятся в десятке лучших беззеркальных камер, а еще одна - замыкает рейтинг фотоаппаратов данного типа. В топ-список за съемку на улице при ярком освещении вошли модели фотоаппаратов всех представленных в исследовании брендов: Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic и Sony, а чемпион по простоте меню - одна из моделей Panasonic.
В исследовании зеркальных фотоаппаратов принимала участие техника Canon, Nikon и Pentax; модели этих брендов расположились в общем рейтинге с разными баллами и без очевидного лидера, отмечают эксперты. Например, один из фотоаппаратов Nikon занял первое место по качеству съемки в ручном режиме и второе – в автоматическом, а лидером по съемке в автоматическом режиме стала одна из моделей Canon. Продукция этих компаний отмечается Роскачеством в списке моделей, у которых на создание снимка уходило меньше всего времени.
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Лучшей компактной моделью эксперты признали один из фотоаппаратов Fujifilm, а лучшей псевдозеркальной камерой - одну из моделей Sony, которая стоит около 100 тысяч рублей: по качеству снимков она может конкурировать с фотокамерами, где используются сменные объективы.
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РоскачествоРоссияТехнологии
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