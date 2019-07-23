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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Нарушение самолетом США воздушного пространства Венесуэлы попало на видео

Вчера, 04:36
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Государственный канал Венесуэлы опубликовал видео, подтверждающее, что самолет-разведчик США нарушил 19 июля воздушное пространство страны.
Ранее Минобороны Венесуэлы заявило, что американский самолет нарушил воздушное пространство страны. По данным ведомства, командованием Воздушных сил был обнаружен самолет, следовавший с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии недалеко от Каракаса. Попытки связаться с ним оказались безуспешными, и самолет сопроводили до момента выхода из региона. В Пентагоне утверждают, что самолет Су-30 Вооруженных сил Венесуэлы "агрессивно преследовал" американский разведывательный самолет EP-3 и "подверг риску экипаж и самолет" США.
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Виноваты все. США возмущены, что Каракас их разведчикам не радСША обвиняют Венесуэлу в том, что там не встретили американский самолет-разведчик с распростертыми объятиями. Виновата, конечно, Россия.
"Девятнадцатого июля 2019 года в 09:52 по времени Венесуэлы (16:52 мск) командованием Воздушных сил был обнаружен самолет EP-3E (радиоэлектронная разведка), принадлежащий США", — говорится в сообщении канала.
Далее на записи оператор сообщает, что была обнаружена воздушная цель над севером архипелага Лос-Рокес. Сообщение было передано верховному командованию.
Ранее Министерство обороны отмечало, что это уже не первый случай нарушения пространства Венесуэлы и может расцениваться как серьезная угроза извне.
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