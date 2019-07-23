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РИА Новости

Счетная палата заявила об угрозе перебоев в авиасообщении над Москвой

Вчера, 02:37
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© РИА Новости / Алексей КуденкоСамолеты на стоянке в аэропорту "Домодедово"
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Аудиторы Счетной палаты зафиксировали срыв сроков и порядка реконструкции объектов аэропорта "Домодедово", что может привести к перебоям в работе воздушной гавани, а также всего Московского авиаузла, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отчет ведомства.
Согласно плану реконструкции, Росавиация и аэропорт "Домодедово" должны были провести работу по трем направлениям: реконструкция взлетно-посадочной полосы № 1 (ВПП-1), реконструкция второй летной зоны аэропорта и строительство новой взлетно-посадочной полосы № 2 (ВПП-2) на замену старой.
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Однако в результате проверки стало понятно, что работы выполнены ненадлежащим образом, а сроки сорваны.
"Бюджетные ассигнования в размере 1 802,2 миллиона рублей израсходованы без достижения ожидаемого результата", - цитирует издание отчет Счетной палаты.
Кроме того, отмечается, что новая ВПП-2 не была введена в эксплуатацию, а старая как раз выведена и частично разобрана.
"Учитывая ограниченную работоспособность существующей ВПП-2 в случае закрытия ВПП-1 на регламентное обслуживание или чрезвычайной ситуации существуют риски перебоев в работе как аэродрома "Домодедово", так и Московского авиационного узла в целом", - говорится в отчете.
Аудиторы также сделали вывод, что бюджетные деньги были израсходованы неэффективно, поскольку к моменту завершения проверки по реконструкции взлетно-посадочной полосы № 1 объем незавершенного строительства составлял 1,8 миллиарда рублей.
В результате, согласно отчету, из-за срыва сроков реконструкции вместо увеличения пропускной способности "Домодедово" до 90 самолетов в час, она напротив снизилась с 84 самолетов в час в 2013 году до 80 в 2018 году. При этом пассажиропоток аэропорта упал с 30,8 миллиона пассажиров в 2013 году до 29,4 миллиона пассажиров в 2018 году.
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