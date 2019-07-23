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РИА Новости

Замглавы МИД Ирана направился в Париж с письмом от Роухани к Макрону

01:32
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи отправился в Париж, чтобы передать президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо от главы ИРИ Хасана Роухани, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.
"Аббас Аракчи, заместитель министра иностранных дел Ирана отправился в Париж в качестве специального представителя президента. В этой поездке он передаст письменное послание Роухани президенту Франции Эммануэлю Макрону", - сообщил Мусави на своей странице в Twitter.
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Подробности о содержании письма не приводятся.
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Хасан РоуханиЭммануэль МакронФранцияИранВ мире
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