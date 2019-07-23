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РИА Новости

Госдеп объявил о возобновлении переговоров с "Талибаном"

01:18
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит с 22 июля по 1 августа Кабул, а также Доху для продолжения переговоров с талибами, заявили в госдепе.
"Спецпредставитель по афганскому примирению Залмай Халилзад посетит Афганистан и Катар с 22 июля по 1 августа как часть общих усилий по продвижению мирного процесса, чтобы положить конец конфликту в Афганистане", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Кабуле Халилзад проведет консультации с афганскими властями по дальнейшим шагам в мирном процессе. В частности, стороны обсудят состав команды со стороны официального Кабула, кто сможет принять участие в межафганских переговорах.
"В Дохе он возобновит переговоры с Талибаном", - отметили в госдепе.
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США ведут с талибами переговоры об урегулировании в Афганистане и выводе американских войск. Эти переговоры не раз вызывали недовольство правительства Афганистана, которое на эти переговоры не приглашали. Официальной позицией США остается то, что власти страны должны участвовать в процессе.
Ранее официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и афганского радикального движения "Талибан" на переговорах в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда. Как указал представитель талибов, переговоры с США возобновятся после перерыва, длительность которого пока не была определена.
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01:32Замглавы МИД Ирана направился в Париж с письмом от Роухани к Макрону
01:18Госдеп объявил о возобновлении переговоров с "Талибаном"
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