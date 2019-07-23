Госдеп объявил о возобновлении переговоров с "Талибаном"

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит с 22 июля по 1 августа Кабул, а также Доху для продолжения переговоров с талибами, заявили в госдепе.

"Спецпредставитель по афганскому примирению Залмай Халилзад посетит Афганистан и Катар с 22 июля по 1 августа как часть общих усилий по продвижению мирного процесса, чтобы положить конец конфликту в Афганистане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кабуле Халилзад проведет консультации с афганскими властями по дальнейшим шагам в мирном процессе. В частности, стороны обсудят состав команды со стороны официального Кабула, кто сможет принять участие в межафганских переговорах.

"В Дохе он возобновит переговоры с Талибаном", - отметили в госдепе.

США ведут с талибами переговоры об урегулировании в Афганистане и выводе американских войск. Эти переговоры не раз вызывали недовольство правительства Афганистана, которое на эти переговоры не приглашали. Официальной позицией США остается то, что власти страны должны участвовать в процессе.