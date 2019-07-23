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РИА Новости

В ООН призвали не допускать возврата беженцев в Ливию

00:43
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© AP Photo / Anna SurinyachЛодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. Архивное фото
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. Архивное фото
© AP Photo / Anna Surinyach
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 22 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Агентство ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции призвали не допускать возврата беженцев в Ливию и предоставить беспрепятственный доступ для гуманитарных агентств в ливийские центры временного содержания мигрантов под стражей, говорится в опубликованном в понедельник совместном заявлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и гендиректора МОМ Антонио Виторино.
"Мы приветствуем сегодняшние необходимые дискуссии европейских государств в Париже о реагировании на ситуацию в Средиземном море и предотвращении гибели в Ливии. Насилие в Триполи, происходящее в последние недели, еще больше усложнило ситуацию и привело к тому, что действовать стало критически необходимо. Мы приветствуем консенсус, достигнутый на сегодняшней встрече, о том, что необходимо прекратить произвольные задержания беженцев и мигрантов в Ливии", - говорится в заявлении.
По мнению глав УВКБ ООН и МОМ, необходимо упорядочить процесс освобождения людей из центров по временному содержанию беженцев, провести независимый мониторинг таких мест и предоставить постоянный и беспрепятственный доступ в них для гуманитарных агентств.
Кроме того, главы агентств ООН приветствовали вновь подтвержденную приверженность европейских государств предотвращать гибель беженцев в Средиземном море, продолжая операции по поиску и спасению людей.
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По мнению авторов заявления, нельзя также криминализировать попытки неправительственных организаций оказывать помощь мигрантам, которые пытаются добраться до Европы морскими путями, а привлекаемые для операций коммерческие суда нельзя заставлять возвращать людей в Ливию, где беженцам может грозить опасность.
Европа переживала в последние годы самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Мигранты проникали в Европу по нескольким маршрутам, в том числе через Восточное и Западное Средиземноморье.
В январе общеевропейское пограничное агентство Frontex сообщило, что число выявленных случаев незаконного пересечения внешних границ ЕС оказалось в прошедшем году самым низким за последние пять лет. В июне исполнительный директор Frontex Фабрис Лежжери заявил, что ситуация с незаконным пересечением внешних границ ЕС значительно улучшилась.
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Филиппо ГрандиМеждународная организация по миграцииУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевЛивияООНВ мире
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