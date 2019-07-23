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РИА Новости
Культура

Кристина Агилера впервые выступит в Москве с сольным концертом

00:26
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© AP Photo / Invision/ Charles SykesАмериканская певица Кристина Агилера. Архивное фото
Американская певица Кристина Агилера. Архивное фото
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Американская певица Кристина Агилера. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американская певица, обладательница нескольких "Грэмми" Кристина Агилера выступит с сольным концертом в Москве на "ВТБ Арене" в рамках европейских гастролей X Tour, приуроченных к выходу альбома Liberation, сообщается на официальном сайте площадки.
Музыкальная карьера Агилеры началась еще в детстве, когда она выступила на конкурсе юных талантов, известность приобрела благодаря участию в телевизионном шоу "Клуб Микки Мауса". Дебютный альбом певицы вышел в 1999 году, на данный момент она выпустила восемь студийных пластинок. Она неоднократно становилась лауреатом премии "Грэмми" и удостоилась звезды на Аллее Славы в Голливуде.
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"В прошлом году Кристина выпустила свой новый альбом Liberation, который был спродюсирован Канье Уэстом. Пластинку начали записывать еще в 2014 году, но различные причины постоянно откладывали завершение и релиз. Поэтому выход Liberation в свет был действительно долгожданным для фэнов... Готовящиеся европейские гастроли X Tour, в рамках которых Агилера посетит Россию, будут основаны на программе именно с этого альбома. Впрочем, можно не сомневаться, что на концерте в "ВТБ-Арене" в июле прозвучат также самые любимые и узнаваемые хиты всех прошлых лет", - говорится в сообщении на сайте.
Наиболее известными песнями Агилеры стали треки Genie In A Bottle, Hurt, Lady Marmalade, Candyman, Say Somethig, Moves Like Jagger и многие другие.
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Кристина Агилера для открытия своего концерта в Москве выбрала украинскую певицу Maruv, чей альбом Blackwater, выпущенный в 2018 году, в России стал трижды платиновым. Песни Drunk Groove и Focus On Me принесли ей популярность по всему миру.
Maruv в этом году претендовала на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение", она победила в финале национального украинского отбора. Позднее стало известно, что ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. Певица заявила, что чувствует давление и видит попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на конкурсе. Она так и не подписала контракт. Группы Freedom-jazz girls band и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, также отказались от предложения представлять страну на конкурсе.
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КультураКристина АгилераРоссияСША
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