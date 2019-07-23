Кристина Агилера впервые выступит в Москве с сольным концертом

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американская певица, обладательница нескольких "Грэмми" Кристина Агилера выступит с сольным концертом в Москве на "ВТБ Арене" в рамках европейских гастролей X Tour, приуроченных к выходу альбома Liberation, сообщается на официальном Американская певица, обладательница нескольких "Грэмми" Кристина Агилера выступит с сольным концертом в Москве на "ВТБ Арене" в рамках европейских гастролей X Tour, приуроченных к выходу альбома Liberation, сообщается на официальном сайте площадки.

Музыкальная карьера Агилеры началась еще в детстве, когда она выступила на конкурсе юных талантов, известность приобрела благодаря участию в телевизионном шоу "Клуб Микки Мауса". Дебютный альбом певицы вышел в 1999 году, на данный момент она выпустила восемь студийных пластинок. Она неоднократно становилась лауреатом премии "Грэмми" и удостоилась звезды на Аллее Славы в Голливуде.

"В прошлом году Кристина выпустила свой новый альбом Liberation, который был спродюсирован Канье Уэстом. Пластинку начали записывать еще в 2014 году, но различные причины постоянно откладывали завершение и релиз. Поэтому выход Liberation в свет был действительно долгожданным для фэнов... Готовящиеся европейские гастроли X Tour, в рамках которых Агилера посетит Россию, будут основаны на программе именно с этого альбома. Впрочем, можно не сомневаться, что на концерте в "ВТБ-Арене" в июле прозвучат также самые любимые и узнаваемые хиты всех прошлых лет", - говорится в сообщении на сайте.

Наиболее известными песнями Агилеры стали треки Genie In A Bottle, Hurt, Lady Marmalade, Candyman, Say Somethig, Moves Like Jagger и многие другие.

Кристина Агилера для открытия своего концерта в Москве выбрала украинскую певицу Maruv, чей альбом Blackwater, выпущенный в 2018 году, в России стал трижды платиновым. Песни Drunk Groove и Focus On Me принесли ей популярность по всему миру.