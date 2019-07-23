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РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Козырь Украине". Где археологам искать мощи первых русских святых

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкСтворки энколпионов (двустворчатый крест) XII-XIII в.н.э. из раскопок с городища Мангуп
Створки энколпионов (двустворчатый крест) XII-XIII в.н.э. из раскопок с городища Мангуп
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов. Патриарх Кирилл на днях призвал восстановить старейшую обитель России — Борисоглебский монастырь в Торжке, напрямую связанный с первыми русскими святыми — князьями Борисом и Глебом. Они погибли в результате политических интриг в XI веке и оставили ученым немало загадок. К примеру, никто до сих пор не может найти их мощи. О тайнах самой известной святыни Древней Руси — в материале РИА Новости.

Рыцарь-монах

В Тверской области, в провинциальном Торжке есть монастырь с необычной историей. На Руси он самый древний — факт, о котором мало кто знает. Борисоглебскую обитель, основанную на 13 лет раньше знаменитой Киево-Печерской лавры, заложил выходец из Венгрии по имени Ефрем. И посвятил обитель памяти первых русских святых, убитых, по официальной версии, их старшим братом Святополком, единоверцами. До ухода из мира Ефрем был конюшим у князя Бориса.

"Их было три брата — Ефрем, Георгий и Моисей. Все родом из Паннонии — это на территории современной Венгрии. Когда эту область захватили венгры и их король Бела принял католичество, местных православных стали преследовать. И если простой люд остался на своих землях, то знать перебиралась в православные страны: на Русь, в Византию. А эти братья были рыцарями, то есть происходили из знатной семьи", — рассказывает специалист по истории Торжка протоиерей Николай Алексеев.

Эти братья-рыцари были свидетелями гибели князя Бориса. Согласно летописям, в 1015 году занявший великокняжеский престол Святополк Окаянный — то ли сын, то ли племянник умершего князя Владимира — подослал к Борису убийц, сочтя его серьезным соперником в борьбе за власть.
© РИА Новости / Антон СкрипуновБлагочинный города Торжка протоиерей Николай Алексеев
Благочинный г. Торжок протоиерей Николай Алексеев
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Благочинный города Торжка протоиерей Николай Алексеев
Глубокой ночью они проникли в шатер, где молился Борис. Один из братьев, Георгий, пытался защитить князя, но нападавшие одолели числом. А Моисею и Ефрему удалось сбежать. Первый осел в Киеве, где спустя десятки лет стал одним из первых монахов Киево-Печерского монастыря. А второй вернулся в Ростов — вотчину своего господина.
"Видимо, смерть любимого князя и родного брата так потрясла его, что Ефрем решил удалиться от мира", — предполагает отец Николай.
Спустя 18 лет после трагедии, в 1038 году, венгерский рыцарь основал на берегу реки Тверцы обитель. За почти тысячелетнюю историю монастырь неоднократно разрушали и возрождали вновь.
© РИА Новости / Антон СкрипуновПреподобные Ефрем и Аркадий Новоторжские. Икона в Тихвинском храме города Торжка
Преподобные Ефрем и Аркадий Новоторжские. Икона в Тихвинском храме г. Торжок
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Преподобные Ефрем и Аркадий Новоторжские. Икона в Тихвинском храме города Торжка
Сейчас он в плачевном состоянии: штукатурка на храмах давно потрескалась и облупилась, а самая древняя из церквей и вовсе лежит в руинах. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который на днях впервые посетил эту святыню, призвал федеральные и местные власти помочь как можно скорее восстановить уникальный монастырь.

"Все в золоте"

Основатель монастыря Ефрем своими глазами видел, как убийцы унесли тело Бориса с собой. Святополк Окаянный нашел их в Вышгороде (сейчас это в Киевской области), там же князя и похоронили.
В 1020 году в город перенесли мощи единоутробного брата князя Бориса князя Глеба, убитого вслед за Борисом и похороненного на берегу реки Смядынь (Смоленская область). Правда, неизвестно, когда именно братьев официально признали святыми: помимо 1020 года, есть версии о 1026-м и 1072-м годах — это даты строительства каменных храмов в их честь в Вышгороде.
© РИА Новости / Антон СкрипуновБорисоглебский монастырь города Торжка и река Тверца
Борисоглебский монастырь г. Торжок и река Тверца
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Борисоглебский монастырь города Торжка и река Тверца
Именно с конца XI века почитают князей-страстотерпцев — их канонизировали не только за то, что они, как гласит житие, "зная свою участь, проявили христианское смирение и не ответили злом на зло", но и за "многочисленные чудеса от их мощей". Дошло до того, что внуки Ярослава Мудрого, родного брата святых, устроили соревнование в строительстве самого величественного храма в их честь. Например, князь Олег Святославович, согласно летописи, "умыслил воздвигнуть сокрушившуюся каменную (церковь) и, приведя строителей, дал в обилии всего, что нужно". А когда в 1111 году храм построили, он "много понуждал и молил (своего родственника князя Киевского. — Прим. ред.) Святополка, чтобы перенести в нее святые мощи".
Но Святополк отказал, потому что сам изрядно потратился на раку с мощами, "украсив ее пластинами сребряными". А его двоюродный брат и будущий князь Киевский Владимир Мономах и вовсе однажды "тайно проник в храм, украсив раку пластинами из золота". Это происходило в эпоху ожесточенной борьбы за великокняжеский трон, поэтому все претенденты пытались показать народу щедрость в прославлении самых популярных святых.
"Раки с мощами этих святых были внесены в некую "клетку" — очевидно, специально построенное для них сооружение — и поставлены "на десной стране" (южной стороне храма в Вышгороде. — Прим. ред.)", — пишет историк Александр Мельник. Именно с Бориса и Глеба на Руси пошла традиция ставить мощи святых справа от алтаря, в южной части храма.
© Public domain Убийство Бориса и Глеба
Убийство Бориса и Глеба
© Public domain
Убийство Бориса и Глеба

Когда "след теряется"

Раку с мощами святых князей неоднократно вскрывали — то из-за обновления храма, то из-за новых украшений для самой гробницы, которые щедро дарили князья. Последнее достоверное упоминание о святыне относится к 1155 году. Тогда князь Андрей Боголюбский вывез во Владимир ряд святынь, в их числе, как гласит летопись, и меч князя Бориса.
А в 1240 году Борисоглебскую церковь в Вышгороде разрушили монголы. И с этого момента "след мощей святых" теряется окончательно.

"Мощи пострадали во время татаро-монгольского нашествия. Что собой представлял тот же Киев после этого? Всего 200 хаток. А София Киевская была в руинах, даже купол не уцелел", — говорит отец Николай.

Киев он упомянул неспроста. Молва о жестокости хана Батыя настолько распространилась по Руси, что как только доходила весть о приближении его войска, горожане прятали самое ценное. Так было, например, с останками князя Владимира и княгини Ольги: в 1240 году их спрятали в Киеве. И что удивительно, мощи крестителя Руси спустя столетия нашли.
"Мы доверяем идентификации мощей князя Владимира, которую произвели в XVII веке на основании надписей на саркофаге. А что касается Ольги, вопрос остается открытым", — отмечает историк Владислав Петрушко.
© Public domain "Сказание о Борисе и Глебе". Лицевые миниатюры из Сильвестровского сборника XIV века
Сказание о Борисе и Глебе. Лицевые миниатюры из Сильвестровского сборника XIV века
© Public domain
"Сказание о Борисе и Глебе". Лицевые миниатюры из Сильвестровского сборника XIV века
Мощи княгини Ольги обнаружили вместе с останками князя Владимира, однако в XVIII веке они загадочным образом исчезли. Потом их "находили" в 1939 и 2007 годах, во время археологических экспедиций в Киеве. Увы, анализ останков в каменных саркофагах показал, что погребенные в них жили намного позже X века.

"Аргумент раскольникам"

"Владимира с Ольгой канонизировали где-то в XIII веке, значительно позже Бориса и Глеба. Мощи страстотерпцев оказались менее надежно спрятаны — вот что вызывает удивление!" — указывает Петрушко.
Действительно, князья Борис и Глеб были самыми популярными и значимыми святыми на Руси. Об этом свидетельствуют многочисленные энколпионы — кресты с частицами их мощей.
Попытки найти останки предпринимались неоднократно. Известно, что императрица Елизавета Петровна в 1743 году отправила на Украину археологическую экспедицию во главе с митрополитом Рафаилом (Заборовским). Помимо этого, масштабные раскопки проводились в 1814 и 1816 годах во время восстановления Борисоглебской церкви в Вышгороде.
© Public domainПеренесение мощей Бориса и Глеба
Перенесение мощей Бориса и Глеба
© Public domain
Перенесение мощей Бориса и Глеба
Со временем вопрос местонахождения святыни стал поводом для всевозможных спекуляций. Особенно , как отмечает Петрушко, в контексте нынешней церковной ситуации на Украине.
"При нынешней межконфессиональной борьбе обретение мощей Бориса и Глеба стало бы дополнительным козырем той или иной стороны. Раскольники точно попытались бы использовать сенсацию в своих целях", — поясняет эксперт.
Впрочем, историки утверждают, что обнаружить утраченную восемь веков назад святыню нереально. Где находятся мощи первых святых Руси, так и остается загадкой.
Успенский собор Ростова Великого
10 февраля, 08:00
"Необычно для Руси". Ученые бьются над загадкой ростовского саркофага
84619927
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Религия и мировоззрениеАналитика - Религия и мировоззрениеЕлизавета Петровна (императрица)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)МоскваУкраинаРоссия
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