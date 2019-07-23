Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T16:11Z
https://ria.ru/20190723/1556760536.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155676/00/1556760010_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_97bf598dc7fdee662b5858669afb4f73.jpg
РИА Новости

Рекордная яичница и забег со сковородками на фестивале "Скорлупино"

Вчера, 16:31
28
В татарском селе Пестрецы проводят один из самых забавных фестивалей — "Скорлупино". Праздник, который стал туристическим и аграрным брендом республики — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Этот красочный фестиваль проводят в усадьбе Скорлупино.

Участники конкурса по сдуванию яйца в рамках IV всероссийского фестиваля Скорлупино
1 из 10

Этот красочный фестиваль проводят в усадьбе Скорлупино.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В программе — интерактивные программы, сковородошные забеги и гастрономический рекорд.

Участники сковородошного забега в рамках IV всероссийского фестиваля Скорлупино
2 из 10

В программе — интерактивные программы, сковородошные забеги и гастрономический рекорд.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Гостей встречали цыпленок Ско и его подружка Цыпа.

Раскрашенные яйца на IV всероссийский фестиале Скорлупино
3 из 10

Гостей встречали цыпленок Ско и его подружка Цыпа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Праздник открылся ярким "Шоу белой курицы" и театрализованным представлением.

Выступление творческого коллектива на IV всероссийском фестивале Скорлупино
4 из 10

Праздник открылся ярким "Шоу белой курицы" и театрализованным представлением.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Главным событием стало приготовление яичницы из 7777 яиц. Достижение записали в Книгу рекордов России.

Повара готовят рекордную яичницу из 7777 яиц в рамках IV всероссийского фестиваля Скорлупино
5 из 10

Главным событием стало приготовление яичницы из 7777 яиц. Достижение записали в Книгу рекордов России.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Крашеные цыплята на IV фестивале "Скорлупино".

Крашеные цыплята на IV всероссийском фестиале Скорлупино
6 из 10

Крашеные цыплята на IV фестивале "Скорлупино".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Гостей праздника ждали конкурс "Мисс Скорлупино", показ креативных костюмов, квесты и изготовление сувениров.

Участник IV всероссийского фестиваля Скорлупино
7 из 10

Гостей праздника ждали конкурс "Мисс Скорлупино", показ креативных костюмов, квесты и изготовление сувениров.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участник конкурса по раздавливанию яиц.

Участник конкурса по раздавливанию яиц в рамках IV всероссийского фестиваля Скорлупино
8 из 10

Участник конкурса по раздавливанию яиц.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Посетителей познакомили с историей народов Пестречинского района, где проходит фестиваль.

Выступление творческого коллектива на IV всероссийском фестивале Скорлупино
9 из 10

Посетителей познакомили с историей народов Пестречинского района, где проходит фестиваль.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Для детей работала специальная площадка.

Участница IV всероссийского фестиаля Скорлупино
10 из 10

Для детей работала специальная площадка.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
000000
Обсудить 0
Фото
Рекомендуем
Победительница 23-го Международного конкурса красоты Жемчужина Черного моря - 2019 в Севастополе Ксения Соболь
Победа красоты и грации: участницы конкурса "Жемчужина Черного моря — 2019"
РИА
Новости
Избиратель изучает бюллетень на участке в Киеве, перед тем как проголосовать на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Досрочные выборы в Верховную раду
Город Казань
Организаторы WorldSkills Kazan 2019 обещают сюрпризы на церемонии открытия
Ловушка для президента
Ловушка для президента
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин
Путин поручил Минздраву обеспечить регулярную поставку вакцин в регионы
Рабочий подметает красную ковровую дорожку на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Без присяги и ремонта: как в Великобритании пройдет смена премьер-министра
Югра примет федеральный Сабантуй в 2021 году
Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
Джонсон станет новым премьером Британии
Отдыхающие возле статуи Золотая баба - достопримечательности всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
Жемчужина Алтая. Чем заняться на курорте Манжерок
Певица Кристина Агилера на церемонии вручения премии Грэмми. 11 февраля 2007 года
Не только блестки и шпильки. Что скрывает Кристина Агилера
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Путин выразил соболезнования в связи со смертью гендиректора МАГАТЭ
Здание Государственной Думы РФ
Правительство внесло в ГД проект о создании единого ресурса данных россиян
Клиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат. Архивное фото
"Ромир": объем "свободных денег" россиян в июне вырос на 11,4%
Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии Слуга Народа. 21 июля 2019
Партия Зеленского побеждает в 126 из 199 мажоритарных округов
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Слуцкий оценил итоги выборов в Раду
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
Лента новостейМолния