Рекордная яичница и забег со сковородками на фестивале "Скорлупино"

Этот красочный фестиваль проводят в усадьбе Скорлупино.
Этот красочный фестиваль проводят в усадьбе Скорлупино.
В программе — интерактивные программы, сковородошные забеги и гастрономический рекорд.
В программе — интерактивные программы, сковородошные забеги и гастрономический рекорд.
Гостей встречали цыпленок Ско и его подружка Цыпа.
Гостей встречали цыпленок Ско и его подружка Цыпа.
Праздник открылся ярким "Шоу белой курицы" и театрализованным представлением.
Праздник открылся ярким "Шоу белой курицы" и театрализованным представлением.
Главным событием стало приготовление яичницы из 7777 яиц. Достижение записали в Книгу рекордов России.
Главным событием стало приготовление яичницы из 7777 яиц. Достижение записали в Книгу рекордов России.
Крашеные цыплята на IV фестивале "Скорлупино".
Гостей праздника ждали конкурс "Мисс Скорлупино", показ креативных костюмов, квесты и изготовление сувениров.
Гостей праздника ждали конкурс "Мисс Скорлупино", показ креативных костюмов, квесты и изготовление сувениров.
Участник конкурса по раздавливанию яиц.
Посетителей познакомили с историей народов Пестречинского района, где проходит фестиваль.
Посетителей познакомили с историей народов Пестречинского района, где проходит фестиваль.
Для детей работала специальная площадка.