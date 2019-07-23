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РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

24 июля: память святой равноапостольной княгини Ольги

10:00
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Религиозные праздники 24 июля
Княгиня Ольга, после гибели мужа, Киевского князя Игоря, с 945 до 962 года правившая Русью, первой из русских правителей приняла христианство.
Дату ее рождения летописи не сообщают, зато из поздней Степенной книги известно, что скончалась она в возрасте около 80 лет.
Согласно "Повести временных лет", родом она была из Пскова, незнатного рода "от языка варяжска". Замуж за Игоря Рюриковича была выдана еще подростком, а в 945 году, когда князь Игорь погиб от рук древлян, осталась вдовой с трехлетним наследником Киевского престола Святославом на руках и 2 года практически выполняла функции главнокомандующего, подавляя сопротивление убийц мужа и подчиняя Киеву их земли.
Она была фактической правительницей Киевской Руси и до совершеннолетия Святослава, и после — сыну, проводившему большую часть времени в военных походах, заниматься управлением государством было некогда.
Княгиня приняла крещение, хотя и дружина, и народ при ней оставались язычниками. Согласно большинству источников, она крестилась в Константинополе осенью 957 года, и крестили ее, вероятно, Роман II, сын и соправитель императора Константина VII, и патриарх Полиевкт. Вряд ли это решение было у княгини спонтанным, во всяком случае, христиане в Киеве в ее время были, о чем свидетельствует упоминание соборной церкви Ильи пророка в русско-византийском договоре 944 года, и познакомиться с их верой она вполне могла. В крещении Ольга получила новое имя – Елена, в честь матери императора Константина I.
Вернувшись в Киев, она попробовала обратить в свою новую веру и Святополка, но тот остался равнодушен, "но если кто собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался над тем". Однако разница в мировоззрении не мешала князю по-прежнему передоверять матери управление государством, отправляясь в бесконечные военные экспедиции.
В 968 году, когда печенеги впервые совершили набег на Русские земли, Ольга с детьми Святослава заперлась в Киеве. Вернувшийся из похода на Болгарию князь снял осаду, но в новый поход мать его не пустила. Предчувствуя скорую кончину, она остановила сына словами: "Когда похоронишь меня – отправляйся, куда захочешь". И завещала не совершать по ней тризны, а похоронить ее по-христиански.
Монах Иаков в сочинении XI века "Память и похвала князю рускому Володимеру" сообщает точную дату смерти Ольги – 11 июля 969 года. Похоронили ее по христианскому обряду. А уже в княжение Ярополка (970 – 978) ее стали почитать как святую, а в 1007 году ее внук князь Владимир перенес ее мощи в Киевскую Десятинную церковь.
А в 1547 году княгиню официально стали именовать равноапостольной — таких в христианской истории среди святых женщин, кроме нее, всего пять: Мария Магдалина, первомученица Фекла, мученица Апфия, царица Елена и просветительница Грузии Нина.
Память святой равноапостольной Ольги чтят и православные – 24 июля (по григорианскому календарю), и католики – 11 июля (по юлианскому).
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Календарь праздников - Религия и мировоззрениерелигия
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