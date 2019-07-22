В подмосковном округе Волоколамск построят ферму на 3,8 тысячи голов

Отмечается, что в комплекс входит три коровника, два ветеринарных блока и телятника, козлятник, сенной склад, кормоцех, а также молочный и мясоперерабатывающий цеха. Ранее сообщалось, что фермерам Подмосковья выделят в общей сложности 63,5 миллиона рублей грантов в рамках проекта "Агростартап".