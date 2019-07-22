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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном округе Волоколамск построят ферму на 3,8 тысячи голов

Вчера, 19:36
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© РИА Новости / Роман ДенисовВ центре города Волоколамска
В центре города Волоколамска
© РИА Новости / Роман Денисов
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Многопрофильную ферму молочно-мясного направления "Шульгино" откроют 29 июля в городском округе Волоколамск Московской области, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Новый крупный сельскохозяйственный комплекс на 3,8 тысячи скотомест построен на берегу Рузского водохранилища", - цитирует пресс-служба министра Андрея Разина.

Отмечается, что в комплекс входит три коровника, два ветеринарных блока и телятника, козлятник, сенной склад, кормоцех, а также молочный и мясоперерабатывающий цеха. Ранее сообщалось, что фермерам Подмосковья выделят в общей сложности 63,5 миллиона рублей грантов в рамках проекта "Агростартап".
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