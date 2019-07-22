В Сеть выложили трейлер "Прекрасного дня по соседству" с Томом Хэнксом

Фильм основан на реальных событиях. Циничному журналисту Тому Джуноду (Мэттью Риз) дают задание написать статью о популярном ведущем детской телепередачи Фреде Роджерсе (Том Хэнкс). Он неохотно берется за задание, но постепенно проникается симпатией к своему герою.

Картина о том, как важна доброта в современном мире скептиков: "Иногда мы вынуждены просить о помощи, и это нормально, - говорит персонаж Хэнкса. - Я думаю, что самое лучшее, что мы можем сделать, это дать людям понять, что каждый человек бесценен".