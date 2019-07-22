В Сеть выложили трейлер "Прекрасного дня по соседству" с Томом Хэнксом

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В Сети появился первый трейлер биографической драмы "Прекрасный день по соседству" с Томом Хэнксом в главной роли, сообщает Variety.
Фильм основан на реальных событиях. Циничному журналисту Тому Джуноду (Мэттью Риз) дают задание написать статью о популярном ведущем детской телепередачи Фреде Роджерсе (Том Хэнкс). Он неохотно берется за задание, но постепенно проникается симпатией к своему герою.
Картина о том, как важна доброта в современном мире скептиков: "Иногда мы вынуждены просить о помощи, и это нормально, - говорит персонаж Хэнкса. - Я думаю, что самое лучшее, что мы можем сделать, это дать людям понять, что каждый человек бесценен".
Режиссер картины - Мариэль Хеллер ("Сможете ли вы меня простить?", "Дневник девочки-подростка").
В российский прокат фильм выйдет 22 ноября 2019 года.