Текслер подписал соглашение о снижении выбросов с ПАО "Мечел"

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июл – РИА Новости. Глава Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение с руководством ПАО "Мечел", направленное на снижение выбросов загрязняющих веществ в Челябинске, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Очень важно, что (Челябинский металлургический) комбинат (входит в "Мечел") развивается, не стоит на месте. Согласно подписанному соглашению, комбинат обязуется существенно снизить объемы выбросов уже в ближайшее время. "Мечел-Кокс" снизит объем выбросов на 22,5%, ЧМК - на 16%. Плюс комбинат берет на себя обязательства исполнять законодательство о квотировании. Жить и дышать в Челябинске станет намного лучше", - цитирует пресс-служба слова Текслера.

Как уточняет пресс-служба группы "Мечел", "Мечел", Минприроды РФ, Росприроднадзор и правительство Челябинской области подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве в области экологии. В рамках соглашения группа "Мечел" реализует на предприятиях челябинской промышленной площадки экологическую программу сроком до 2024 года, инвестиции составят около 10 миллиардов рублей, при этом выбросы загрязняющих веществ снизятся на 14,2 тысячи тонн в год, добавляется в сообщении.

"Как социально ответственное предприятие, мы понимаем важность экологической программы для региона. Поэтому при ее составлении были учтены абсолютно все рекомендации, которые нам даны специалистами НИИ "Атмосфера" в ходе завершившегося недавно аудита", - цитирует пресс-служба группы слова генерального директора ПАО "Мечел" Олега Коржова.

Пресс-служба напоминает, что недавно на челябинской промплощадке "Мечела" закончилось проведение независимого экологического аудита. Эксперты НИИ "Атмосфера" провели всестороннее обследование промышленных объектов, в том числе источников выбросов, газоочистных сооружений, исследовали выпуски сточных вод, условия размещения отходов. Итоги аудита показали, что объемы вредных выбросов, на которые имеют право расположенные в Челябинске предприятия "Мечела", установлены правильно.

Как добавил заместитель начальника управления охраны труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности ЧМК Александр Сосунов, в рамках четырехстороннего соглашения на ЧМК будет выполнен целый комплекс работ.