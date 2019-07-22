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РИА Новости
Архангельская область

В Поморье прошли конные соревнования на приз губернатора

Вчера, 18:04
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АРХАНГЕЛЬСК, 22 июл - РИА Новости. Конноспортивные соревнования "Гордость Поморья" на приз губернатора в четвертый раз прошли в Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Конные забеги прошли в Вельском районе области на ипподроме Хорошевского коневодческого комплекса. В них приняли участие представители конноспортивных клубов из Архангельской, Вологодской, Владимирской, Костромской и Московской областей. Зрители наблюдали за заездами рысаков орловской породы на дистанции 1600 метров, гладкой скачкой для лошадей разных пород на отрезке в 1200 метров, а также за несколькими конкурами, где наездникам предстояло преодолеть препятствия различной сложности и высоты. На поле также прошли показательные выступления русских троек, которые являются символом Хорошевского коневодческого комплекса.
Абсолютным чемпионом в заездах русских троек стал мастер-тренер племенного конного завода "Вологодский" Алексей Чистяков, который выступал на двух тройках.
"Это событие вызывает интерес далеко за пределами Архангельской области, и это говорит о том, что проект реализуется правильно. Помимо того, что это повод для гордости за регион, это еще и удивительное зрелище, особенно - забеги троек как показатель высшего мастерства конных соревнований", - цитирует пресс-служба слова губернатора Поморья Игоря Орлова, присутствовавшего на соревнованиях.
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Конный клуб был возрожден на базе Архангельской государственной конюшни, которая пять лет назад вошла в состав АО "Агрофирма "Вельская", а сегодня уже может похвастаться такими успехами, как победа русской тройки на московских соревнованиях в июне этого года. Сегодня на базе содержится 119 лошадей, в их числе - два племенных жеребца и 24 племенные кобылы четырех разводимых пород. Тренинг лошадей идет не только на местном уровне, но и на лучших московских ипподромах, отметили в пресс-службе.
По мнению главы региона, подробные проекты - хороший стимул для развития территории. При этом речь идет не только о продвижении туристического потенциала, но и о создании условий для роста экономики в целом. "Другим муниципалитетам области стоит взять этот опыт на вооружение и подумать над реализацией проектов, которые сделают их территории узнаваемыми", - подчеркнул губернатор.
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