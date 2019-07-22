В Нижегородской области арестовали полтонны сыра за антисанитарию

Мужчина у прилавка с сыром в супермаркете

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области ввело временный запрет на производство сыра на предприятии в Воротынском районе за антисанитарию и арестовало полтонны сырного продукта, сообщает пресс-служба ведомства.

В эфире нижегородской телекомпании "Сети НН" был показан сюжет о том, как на частном производстве в Воротынском районе Нижегородской области варят сыр без соблюдения правил гигиены и санитарии. СУСК РФ по региону организовало доследственную проверку.

"Управление Роспотребнадзора после согласования с прокуратурой Нижегородской области организовало внеплановую проверку предприятия, в ходе которой были выявлены многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства. Специалисты управления Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности по производству молочной продукции и наложили арест на 0,5 тонны сырного продукта", - говорится в сообщении.