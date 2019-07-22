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РИА Новости

Глава Палестины попросил направить запрос о срочном заседании Совбеза ООН

Вчера, 17:43
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
РАМАЛЛАХ/ГАЗА, 22 июл - РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас уполномочил посла Палестины в ООН направить запрос о срочном заседании Совета безопасности на фоне сообщений о сносе домов в палестинской деревне под Иерусалимом, заявил генсек Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Орейкат.
Ранее сообщалось, что израильские войска приступили к сносу домов в палестинской деревне под Иерусалимом, несмотря на протесты правозащитников, местных жителей и властей Палестины, которым де-юре принадлежит контроль над населенным пунктом. Свои действия израильтяне объясняют соображениями безопасности - тем, что здания были построены в непосредственной близости от разделительных сооружений, опоясывающих Западный берег реки Иордан.
"Правительство Палестины по указанию президента Аббаса приняло решение о компенсации мирным жителям и немедленном предоставлении жилья семьям", - заявил Орейкат на пресс-конференции.
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Он добавил, что "президент Аббас попросил посла Палестины при ООН направить запрос о проведении экстренного совещания Совета безопасности".
"Министерство иностранных дел Палестины представило дополнительный документ (к уже поданной жалобе - ред.) в Международный уголовный суд в связи с преступлением, которое было совершено сегодня в квартале Вади-Хуммус в Иерусалиме", - заявил Орейкат.
По его словам, исполком ООП также прекратил взаимодействие с судами Израиля.
"Мы отправили сообщения всем странам мира о том, что происходящее в Иерусалиме является частью сделки (президента США Дональда - ред.) Трампа", - добавил Орейкат.
Под снос, судя по материалам, предоставленным другим правозащитным объединением "Ир Амим", пойдут десять жилых зданий разной этажности - порядка 70 квартир и односемейных домов. Активисты утверждают, что деревня Вади-Хуммус хотя и является фактической частью восточноиерусалимского квартала Сур-Бахир, лежит вне муниципальных границ аннексированного израильтянами города - частично в так называемых зонах А и Б Западного берега, на которые распространяется как минимум гражданский контроль Палестинской национальной администрации.
Защитники деревни пытались обжаловать решение о сносе в израильском верховном суде, но тот принял сторону властей еврейского государства. Местные СМИ пишут, что в аналогичной ситуации могут в будущем оказаться жители еще сотни домов.
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