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РИА Новости

В Ингушетии осудили еще одного участника нападения на почту

Вчера, 17:42
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НАЛЬЧИК, 22 июл - РИА Новости. Карабулакский районный суд в Ингушетии приговорил к шести годам заключения еще одного участника разбойного нападения на почту, во время которого нападавшие ранили охранника и похитили около 400 тысяч рублей, сообщает региональная прокуратура.
Ранее сообщалось, что в феврале 2019 года шестеро мужчин, вооруженные автоматом Калашникова, тремя пистолетами Макарова, пистолетом системы ТТ, гранатами Ф-1 и РГН, совершили разбойное нападение на работников отделения почтовой связи в Карабулаке, где завладели денежными средствами в размере около 400 тысяч рублей, поступившими для выплаты пенсий гражданам. Кроме того, один из нападавших из пистолета ранил прибывшего по сигналу тревоги охранника ЧОПа.
По данным прокуратуры, вскоре пять участников нападения были задержаны правоохранительными органами. А шестой, который и ранил охранника, скрылся и был объявлен в международный розыск. В середине июля суд приговорил одного из нападавших к восьми годам лишения свободы.
"Карабулакский районный суд признал еще одного участника нападения виновным и, с учетом активного способствования раскрытию и расследованию преступления, назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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