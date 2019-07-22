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РИА Новости

Пресс-конференция главы Комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого

Вчера, 17:26
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26 июля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонида СЛУЦКОГО по итогам работы в весеннюю сессию.
В ходе пресс-конференции также будут прокомментированы актуальные вопросы международной повестки: возвращение России в ПАСЕ, прекращение действия 2 августа Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, российско-американские отношения, отношения России со странами НАТО и Евросоюза, роль России в сирийском мирном урегулировании, усилия России по минимизации напряженности вокруг Ирана, отношения России с Грузией и Украиной.

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