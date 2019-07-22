Стала известна дата выхода сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Британский актер Том Хиддлстон, сыгравший роль бога Локи в киновселенной Marvel, рассказал, что отдельный телесериал про его персонажа выйдет на экраны 7 мая 2021 года, сообщает The Guardian.
Актер поделился подробностями о предстоящей работе, выступая на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.
"Это одна из самых удивительных возможностей для творчества из всех, что у меня когда-либо были. Это новый мир, новые задачи, и мне не терпится приступить к работе над проектом", - признался Хиддлстон.
Бог обмана Локи, который все время ставит палки в колеса своему брату Тору (Крис Хемсворт), умирает в начале фильма "Мстители: Война бесконечности", но волшебным образом появляется снова в "Мстителях: Финал".
26 июня, 12:14Том Хиддлстон рассказал о сериале про Локи