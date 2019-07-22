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РИА Новости
Культура

Стала известна дата выхода сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном

Вчера, 17:26
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© Marvel Entertainment (2011)Кадр из фильма "Тор"
Кадр из фильма Тор
© Marvel Entertainment (2011)
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Британский актер Том Хиддлстон, сыгравший роль бога Локи в киновселенной Marvel, рассказал, что отдельный телесериал про его персонажа выйдет на экраны 7 мая 2021 года, сообщает The Guardian.
Актер поделился подробностями о предстоящей работе, выступая на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.
"Это одна из самых удивительных возможностей для творчества из всех, что у меня когда-либо были. Это новый мир, новые задачи, и мне не терпится приступить к работе над проектом", - признался Хиддлстон.
Бог обмана Локи, который все время ставит палки в колеса своему брату Тору (Крис Хемсворт), умирает в начале фильма "Мстители: Война бесконечности", но волшебным образом появляется снова в "Мстителях: Финал".
Том Хиддлстон в фильме Тор 2: Царство тьмы(2013)
26 июня, 12:14
Том Хиддлстон рассказал о сериале про Локи
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