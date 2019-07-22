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РИА Новости

Под Калугой продавец магазина сломала челюсть оскорбившему ее покупателю

Вчера, 17:22
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Продавцу магазина в Калужской области грозит до трех лет колонии за то, что она сломала челюсть покупателю, с которым у нее вышел конфликт, сообщило УМВД по региону в понедельник.
Как следует из материалов уголовного дела, ночью в один из круглосуточных магазинов в Малоярославецком районе зашел молодой человек 1994 года рождения. Пока он выбирал, что купить, у него произошла словесная перепалка с другим посетителем магазина, на что продавец сделала покупателю замечание. После этого уже между самим продавцом и покупателем завязался спор, переросший в конфликт со взаимными оскорблениями.
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"После выяснения отношений в помещении магазина оппоненты решили выйти на улицу и продолжить разговор на свежем воздухе. За пределами торговой точки между ними началась драка. Продавец и покупатель начали толкать друг друга, молодой человек упал на землю, женщина нанесла гражданину несколько ударов ногой по лицу и телу, после которых молодой человек остался лежать на земле без движения", - говорится в сообщении.
Продавец сама позвонила в полицию и вызвала "скорую". Стражам порядка она объяснила, что избила покупателя, потому что он оскорблял ее и нецензурно выражался.
"Прибывшая следом бригада медиков, диагностировав у потерпевшего перелом челюсти, доставила молодого человека в медицинское учреждение, где он длительное время находился на стационарном лечении", - информирует ведомство.
Отмечается, что, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения мужчины квалифицируются как вред здоровью средней тяжести.
Продавец стала фигуранткой уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, сообщает полиция.
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а вот мужик ..он себя-то продолжает мужиком считать? С каких это пор мужик идет с ЖЕНЩИНОЙ, какая бы она ни была выяснять ан улицу отношения? он идиот?
22 июля, 18:04
Наталья Бурова
1310000
Поведение молодого человека как смягчающее наказание обстоятельство не рассматривается?
22 июля, 17:31
Руслан Тлеуж
1200000
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