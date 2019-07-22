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РИА Новости
Новости Подмосковья

Рост промышленного производства Подмосковья в 2019 году составил более 10%

Вчера, 17:05
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© РИА Новости / Алексей ДаничевРабочий в цехе по производству персональных компьютеров
Рабочий в цехе по производству персональных компьютеров
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Показатель роста промышленности Московской области за первую половину 2019 года составил 10,8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра экономики и финансов Подмосковья Елену Мухтиярову.
Она отметила, что во всех отраслях промышленности наблюдается положительная динамика. Например, в обрабатывающей отрасли наблюдается рост на 11%. Производство готовых металлических изделий, кроме автомобилей и оборудования, выросло в 2,2 раза. В 1,9 раза увеличилось количество производимых компьютеров, электронных и оптических приборов. Машин, прицепов и полуприцепов стало больше в 1,6 раза.
Министр отметила, что промышленность Московской области является одним из драйверов экономики региона. Елена Мухтиярова добавила, что формирование долгосрочных привлекательных коммерческих и налоговых условий для компаний, базирующихся в регионе, способствует развитию производства.
"Приход инвесторов, вложения бизнеса в итоге позволяют развивать экономику и повышать качество жизни в регионе – через создание рабочих мест и рост заработной платы", – подчеркнула министр.
На сегодняшний день средняя заработная плата в сфере промышленности составляет более 53 тысяч рублей. При этом за последние пять лет она выросла на 7,5%.
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 1 217,6 миллиарда рублей за полгода. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года ее рост составил 104,9%.
Прибыль организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе – мае выросла на 10,4% до 293,3 миллиарда рублей.
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