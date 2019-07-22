В ЕП ждут от новой Рады реализации реформ без "затягивания и увиливаний"

БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Прошедшие на Украине парламентские выборы в Европарламенте считают конкурентными и хорошо организованными, ожидают компромисса между различными фракциями для реализации программ реформ без "затягивания и увиливаний", заявил в понедельник глава комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макалистер.

"Можно, несомненно, сказать, что выборы были конкурентными, хорошо организованными, с эффективным администрированием. Центральная избирательная комиссия, в частности, сделала все возможное для исправления ряда недостатков, выявленных в ходе президентских выборов в начале этого года. Растущее доверие общественности к этому учреждению является вполне заслуженным свидетельством этих усилий", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении главы комитета.

По его словам, борьба с коррупцией была важной темой в рамках этой кампании.

"Бесспорно, результаты последних пяти лет не оправдали ожиданий граждан и международного сообщества. Однако предпринятые усилия превзошли все, что было сделано в этом отношении с момента обретения независимости. Новоизбранные депутаты Верховной Рады вместе с президентом Украины теперь должны опираться на достижения последних пяти лет и активизировать свои усилия, чтобы, наконец, оправдать ожидания граждан. Затягивание и увиливания не принимаются", - говорится в заявлении.

Глава комитета отметил, что Европарламент и Верховная Рада за последние несколько лет "выработали подлинное взаимное доверие", "вышли на беспрецедентный уровень сотрудничества".

"Мы надеемся, что новое руководство обеспечит, чтобы дух диалога и компромисса между всеми фракциями был внедрен в работу Верховной Рады как средство формирования национального консенсуса, необходимого для осуществления программы реформ", - заявил Макалистер.