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РИА Новости

В ЕП ждут от новой Рады реализации реформ без "затягивания и увиливаний"

Вчера, 16:45
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Прошедшие на Украине парламентские выборы в Европарламенте считают конкурентными и хорошо организованными, ожидают компромисса между различными фракциями для реализации программ реформ без "затягивания и увиливаний", заявил в понедельник глава комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макалистер.
"Можно, несомненно, сказать, что выборы были конкурентными, хорошо организованными, с эффективным администрированием. Центральная избирательная комиссия, в частности, сделала все возможное для исправления ряда недостатков, выявленных в ходе президентских выборов в начале этого года. Растущее доверие общественности к этому учреждению является вполне заслуженным свидетельством этих усилий", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении главы комитета.
По его словам, борьба с коррупцией была важной темой в рамках этой кампании.
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"Бесспорно, результаты последних пяти лет не оправдали ожиданий граждан и международного сообщества. Однако предпринятые усилия превзошли все, что было сделано в этом отношении с момента обретения независимости. Новоизбранные депутаты Верховной Рады вместе с президентом Украины теперь должны опираться на достижения последних пяти лет и активизировать свои усилия, чтобы, наконец, оправдать ожидания граждан. Затягивание и увиливания не принимаются", - говорится в заявлении.
Глава комитета отметил, что Европарламент и Верховная Рада за последние несколько лет "выработали подлинное взаимное доверие", "вышли на беспрецедентный уровень сотрудничества".
"Мы надеемся, что новое руководство обеспечит, чтобы дух диалога и компромисса между всеми фракциями был внедрен в работу Верховной Рады как средство формирования национального консенсуса, необходимого для осуществления программы реформ", - заявил Макалистер.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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