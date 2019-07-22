В Саратовской области завели дело после ЧП с нападением подростка на школу

САРАТОВ, 22 июл – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения подростка с топором на 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе областной прокуратуры.
"После инцидента в школе в отношении неустановленных должностных лиц возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", - сказала собеседница агентства.
Утром 28 мая в школе №4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но она не загорелась. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Подросток арестован по обвинению в покушении на убийство. Вину он не признал.
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