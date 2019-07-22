В Подмосковье вдвое увеличилось количество земли, выдаваемой многодетным

"С начала 2019 года свыше 1,7 тысячи многодетных семей получили положенные по закону земельные участки. Это в два раза больше, чем за такой же период в прошлом 2018 году (909 земельных участков). Всего с момента вступления в действие закона Московской области об обеспечении многодетных семей участками землю получили 25,3 тысячи семей", - цитирует пресс-служба министра Владислава Когана.