В Подмосковье вдвое увеличилось количество земли, выдаваемой многодетным

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти Московской области в 2019 году обеспечили землей в два раза больше многодетных семей, чем годом ранее, говорится в пресс-релизе Минмособлимущества.
"С начала 2019 года свыше 1,7 тысячи многодетных семей получили положенные по закону земельные участки. Это в два раза больше, чем за такой же период в прошлом 2018 году (909 земельных участков). Всего с момента вступления в действие закона Московской области об обеспечении многодетных семей участками землю получили 25,3 тысячи семей", - цитирует пресс-служба министра Владислава Когана.
Отмечается, что по итогам полугодия лидерами среди муниципалитетов по обеспечению землей многодетных семей стали городские округа Балашиха, Дубна, Химки, Серпухов, Павловский Посад.
"В Балашихе за шесть месяцев земельные участки получили 267 многодетных семей, в Дубне - 262 семьи, в Химках передали землю 120 семьям, Серпухове - 116 семьям, а в Павловском Посаде обладателями участков стали 84 семьи", - говорится в пресс-релизе.
По данным ведомства, с начала действия закона Московской области о предоставлении земли многодетным семьям лидерство по обеспечению многодетных семей бесплатной землей держат городские округа Ступино, Серебряные Пруды, Луховицы, Шаховская и Щелково.
"В настоящее время в муниципальных образованиях ведется активная работа по формированию земельных участков для предоставления семьям с тремя и более детьми. Сформировано 2,3 тысячи земельных участков, еще 2,7 тысячи участков находится в стадии формирования", - подчеркивает Минмособлимущество.