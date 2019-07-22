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РИА Новости

Эксперт рассказал об опасениях Джонсона в случае внеочередных выборов

Вчера, 16:04
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бывший глава МИД Британии Борис Джонсон опасается конкуренции с партией Brexit во главе с Найджелом Фараджем в случае внеочередных выборов в парламент и по этой причине сам выступает за "жесткий" выход Великобритании из ЕС, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.
"Состоявшиеся 23 мая выборы в Европарламент позволили евроскептику Найджелу Фараджу набрать свыше 30% голосов. Если дело дойдёт до внеочередных парламентских выборов в Великобритании, то партия Фараджа Brexit сможет забрать у консерваторов очень много округов. Таким образом, партия Фараджа лишит консерваторов не только относительного большинства, но и вообще любого большинства в палате общин", - рассказал Топорнин в ходе мультимедийного круглого стола "Великобритания перед выбором: новый премьер – новые акценты политики?" в МИА "Россия сегодня".
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По словам эксперта, лидер гонки за пост главы британских консерваторов Борис Джонсон "прекрасно это понимает" и именно поэтому занимает "жесткую позицию, пытаясь перехватить инициативу Фараджа" во избежание "ухода консерваторов в глухую оппозицию".
Ранее сообщалось, что лидер гонки за пост главы британских консерваторов Борис Джонсон планирует провести досрочные всеобщие парламентские выборы в 2020 году, чтобы сразиться с лидером лейбористов Джереми Корбином, пока у оппозиции наблюдаются сложности в связи с Brexit.
В Великобритании за пост главы кабинета министров борются бывший и нынешний главы МИД Борис Джонсон и Джереми Хант. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии. Имя нового лидера консерваторов и премьера станет известно 23 июля.
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