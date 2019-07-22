Эксперт рассказал об опасениях Джонсона в случае внеочередных выборов

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл к зданию BBC для участия в теледебатах кандидатов на пост лидера Консервативной партии. 18 июня 2019

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бывший глава МИД Британии Борис Джонсон опасается конкуренции с партией Brexit во главе с Найджелом Фараджем в случае внеочередных выборов в парламент и по этой причине сам выступает за "жесткий" выход Великобритании из ЕС, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

"Состоявшиеся 23 мая выборы в Европарламент позволили евроскептику Найджелу Фараджу набрать свыше 30% голосов. Если дело дойдёт до внеочередных парламентских выборов в Великобритании, то партия Фараджа Brexit сможет забрать у консерваторов очень много округов. Таким образом, партия Фараджа лишит консерваторов не только относительного большинства, но и вообще любого большинства в палате общин", - рассказал Топорнин в ходе мультимедийного круглого стола "Великобритания перед выбором: новый премьер – новые акценты политики?" в МИА "Россия сегодня".

По словам эксперта, лидер гонки за пост главы британских консерваторов Борис Джонсон "прекрасно это понимает" и именно поэтому занимает "жесткую позицию, пытаясь перехватить инициативу Фараджа" во избежание "ухода консерваторов в глухую оппозицию".

Ранее сообщалось, что лидер гонки за пост главы британских консерваторов Борис Джонсон планирует провести досрочные всеобщие парламентские выборы в 2020 году, чтобы сразиться с лидером лейбористов Джереми Корбином, пока у оппозиции наблюдаются сложности в связи с Brexit.