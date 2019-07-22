СМИ: севший в Тунисе ливийский военный самолет принадлежит армии Хафтара

КАИР, 22 июл - РИА Новости. Ливийский военный самолет, приземлившийся в понедельник на автотрассе на юге Туниса, принадлежит силам Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, сообщил арабский спутниковый телеканал " Ливийский военный самолет, приземлившийся в понедельник на автотрассе на юге Туниса, принадлежит силам Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, сообщил арабский спутниковый телеканал " Аль-Арабия ". Ранее сообщалось, что летчик был задержан для выяснения обстоятельств инцидента.

По информации телеканала, машина с ракетным боевым комплектом по неизвестной причине в понедельник пересекла тунисское воздушное пространство и приземлилась на автотрассе на юге Туниса. Сообщается также, что летчик выполнял задание в южных районах Ливии.

ألقت قوات الأمن التونسية القبض على قائد الطائرة التي اخترقت أجواء #تونس كما أظهرت الصور المتداولة أن الطائرة وهي من نوع "سوخوي"، كانت محمّلة بالصواريخ https://t.co/CZITKoUwag #العربية — العربية (@AlArabiya) 22 июля 2019 г.

Командующий восточной Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.