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РИА Новости

СМИ: севший в Тунисе ливийский военный самолет принадлежит армии Хафтара

Вчера, 15:56
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КАИР, 22 июл - РИА Новости. Ливийский военный самолет, приземлившийся в понедельник на автотрассе на юге Туниса, принадлежит силам Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия". Ранее сообщалось, что летчик был задержан для выяснения обстоятельств инцидента.
По информации телеканала, машина с ракетным боевым комплектом по неизвестной причине в понедельник пересекла тунисское воздушное пространство и приземлилась на автотрассе на юге Туниса. Сообщается также, что летчик выполнял задание в южных районах Ливии.
Командующий восточной Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
Демонстрация против Халифы Хафтара в Триполи
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Халифа ХафтарТунис (страна)ЛивияВ мире
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