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РИА Новости

Поджигатель аниме-студии в Киото мог планировать другие поджоги, пишут СМИ

Вчера, 15:53
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© REUTERS / KyodoЛиквидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
Ликвидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
© REUTERS / Kyodo
ТОКИО, 22 июл – РИА Новости. Поджигатель студии аниме в японском городе Киото, где при пожаре погибли 34 человека, Синдзи Ооба мог планировать нападение и на другие помещения компании Kyoto Animation, к такому выводу пришли следователи на основании кадров видеонаблюдения на улицах недалеко от штаб-квартиры компании, передает телеканал NHK.
По его данным, накануне нападения на студию аниме в Киото камеры наблюдения, установленные недалеко от головного офиса Kyoto Animation и второй принадлежащей компании студии аниме в городе Удзи, зафиксировали, как некий мужчина, который внешне похож на подозреваемого, одетый в джинсы и красную футболку, толкает перед собой тележку с канистрами.
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Официального подтверждения того, что это и был Ооба, пока нет, однако внешнее сходство, а также тот факт, что при задержании мужчина кричал, чтобы позвали главу компании, дают полицейским основания предполагать, что целью поджигателя могла быть не только одна студия аниме, но и главный офис, отмечает телеканал.
Студии и головной офис Kyoto Animation размещались в трех разных зданиях. Вторая студия и штаб-квартира базировались в городе Удзи на расстоянии примерно 100 метров друг от друга. Расстояние до первой студии, находящейся в Киото, составляло примерно километр.
Утром 18 июля мужчина зашел на первый этаж трехэтажного здания студии аниме Kyoto Animation, известной также под сокращенным названием KyoAni, с криком ненависти облил пол бензином и поджег. Через несколько минут после этого он был задержан полицией. Во время задержания он успел сказать, что студия у него "украла новеллу" и что он использовал зажигалку для газовых плит.
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Пожар моментально распространился по зданию, трехэтажный дом площадью почти 700 квадратных метров почти полностью выгорел. В пожаре погибли 33 человека. Тела пока трудно идентифицировать. Больше всего погибших оказалось на третьем этаже на лестнице, ведущей на крышу: по всей видимости, люди пытались спастись, выбежав на крышу, но не успели. В студии в момент пожара работали 73 человека, из них всего лишь семеро не пострадали, 36 человек получили травмы различной степени тяжести, состояние некоторых из них оценивается как очень тяжелое.
Полиция идентифицировала поджигателя как 41-летнего Синдзи Ооба, проживающего в городе Саитама. По различным данным, этот же мужчина в 2012 году был задержан по обвинению в ограблении круглосуточного магазина и приговорен судом к 3 годам и шести месяцам тюремного заключения. После того, как он вышел из тюрьмы, он проживал некоторое время в общежитии для бывших заключенных, после чего переехал в город Саитама.
Также стало известно, что соседи злоумышленника в течение последнего года неоднократно вызывали полицию с жалобами на шум из квартиры Ообы.
На прошлой неделе полиция получила ордер на его арест, однако в силу он вступит после того, как Ооба пройдет лечение полученных при пожаре ожогов.
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