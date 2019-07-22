Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T15:50Z
https://ria.ru/20190722/1556770315.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Москве назвали победителей фотоконкурса "Вода России"

Вчера, 15:50
250
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Жюри объявило 14 победителей фотоконкурса "Вода России", который проходит под эгидой одноименной федеральной целевой программы.
Церемония награждения состоялась в понедельник на открытии выставки на Ленинградском вокзале в Москве. "Здесь представлены одни из самых красивых фоторабот. Водные объекты крайне восприимчивы к деятельности человека", - сказал советник по вопросам сотрудничества по развитию проекта "Вода России" Илья Разбаш на церемонии награждения.
Как уточнили организаторы, на конкурс было прислано 3188 работ, из которых жюри отобрало 14 победителей. Лучшие фотографы получили грамоты и ценные призы.
Работы будут представлены на Ленинградском вокзале до 3 августа.
Производство минеральной и питьевой воды. Архивное фото
Вчера, 14:28
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
200000
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров в Сочи
В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
РИА
Новости
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
Дмитрий Медведев общается с комбайнерами во время ознакомления с ходом работ по уборке зерновых культур в Курской области. 22 июля 2019
Медведев призвал сделать продажу готовой продукции приоритетом агроэкспорта
Самолеты Ту-95
Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
Лента
новостей
Подсчет голосов досрочных выборов в Верховную раду Украины на одном из избирательных участков
Депутат от националистической партии "Свобода" прошел в Раду
Стоп-кадр видео убегающего от полиции человек в ростовом костюме динозавра
Погоня британских полицейских за "динозавром" попала на видео
В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
Представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован
СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
Производство минеральной и питьевой воды. Архивное фото
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Арт-объект в виде гигантского пельменя в парке Дружбы в Благовещенске
В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
После запуска "Союза" американцы обнаружили в космосе неизвестный объект
Житель Владимирской области получил 15 лет колонии за развращение в соцсети
Российские и испанские дипломаты обсудили сотрудничество по антитеррору
Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019
Партия Зеленского сохраняет отрыв после обработки более 70% протоколов
Так художник представил себе графен в виде водного металла
Российские физики открыли новое необычное свойство графена
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29Синоптики обещают новые ливни в Приморье, где прошел шторм "Данас"
10:29"Спектр-РГ" скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
10:27Приглашенного в Израиль саудовского блогера оплевали местные арабы
10:27В Калининградской области женщина подала в суд из-за пропавшей могилы брата
10:25Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК
10:25Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
Лента новостейМолния