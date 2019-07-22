В Москве назвали победителей фотоконкурса "Вода России"

Церемония награждения состоялась в понедельник на открытии выставки на Ленинградском вокзале в Москве. "Здесь представлены одни из самых красивых фоторабот. Водные объекты крайне восприимчивы к деятельности человека", - сказал советник по вопросам сотрудничества по развитию проекта "Вода России" Илья Разбаш на церемонии награждения.