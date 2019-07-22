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РИА Новости
Пензенская область

Американскому производителю грибов предложили реализовать проект в Пензе

Вчера, 15:50
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ПЕНЗА, 22 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил американскому производителю грибов Monterey Mushrooms реализовать инвестпроект в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.
Белозерцев в ходе деловых переговоров с вице-президентом Monterey Mushrooms Кионом Каземи рассказал о реализации в области проектов с участием иностранного капитала, таких как проект британской компании Aviagen Group по производству яйца индейки, проект немецкой Hochland по производству сыра, французской Sucden по производству сахара, турецкой Agsen и сингапурской Olam International (владеет 75% компании "Русмолко"), которые работают в сфере сельского хозяйства.
Глава региона предложил американской компании также реализовать собственный инвестиционный проект в Пензенской области. "Близкое расположение к Москве, удобная транспортная логистика позволяет в сжатые сроки доставить произведенную в Пензенской области продукцию до потребителя. Мы имеем все условия для развития бизнеса и рассматриваем все предложения по вложению инвестиций", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
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"Иностранным инвесторам сегодня комфортно в России, на пензенской земле. "Русмолко" занимается молочным животноводством, переработкой молока, зерновой группой, строят семенной завод. За последние шесть лет в регионе построен крупный комплекс на 12 тысяч голов крупного рогатого скота, сейчас работают над расширением проекта. К 2022 году это будет один из самых крупных проектов в Европе", - рассказал губернатор.
Каземи отметил, что посетил завод по производству грибов в Сердобске, для которого его компания поставляет мицелий.
"Я вижу, что есть большой интерес и большая поддержка. Уверен, что продукты, которые мы едим, должны выращиваться там, где их потребляют. И это важно, потому что это не только обеспечивает жителей качественными продуктами, но и позволяет развивать экономику региона, создавать новые рабочие места", - приводятся в сообщении слова Каземи.
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