Погоня британских полицейских за "динозавром" попала на видео

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Полицейские из британского города Плимут (графство Девон) опубликовали в твиттере видео "погони" за человеком в костюме динозавра.
Ролик посмотрели уже более 30 тысяч человек.
Just another late shift in #Plymouth - We can confirm the Doyouthinkhesawus is NOT extinct and they can run real fast! Let’s hear your best ‘Why did the dinosaur cross the road’ jokes please.... #Doyouthinkhesawus #DinosaurCostume #LateShiftAntics @UKCopHumour @BullshirePolice pic.twitter.com/GUc6Z6aR1A— Charles Cross Police Team (@CharlesCrossLPP) 21 июля 2019 г.
На кадрах видно, как полицейский автомобиль следует за "динозавром", бегущим по центру дороги. При этом сидящие в нем сотрудники не могут сдержать смех.
"Заставляет задуматься, как они вымерли", — сказал один из них.
В подписи к видео авторы просят пользователей твиттера предположить, зачем "динозавру" понадобилось перебегать дорогу.
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