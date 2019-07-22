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РИА Новости

Погоня британских полицейских за "динозавром" попала на видео

Вчера, 16:02
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© Charles Cross Police Team ‏Стоп-кадр видео убегающего от полиции человек в ростовом костюме динозавра
Стоп-кадр видео убегающего от полиции человек в ростовом костюме динозавра
© Charles Cross Police Team ‏
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Полицейские из британского города Плимут (графство Девон) опубликовали в твиттере видео "погони" за человеком в костюме динозавра.
Ролик посмотрели уже более 30 тысяч человек.
На кадрах видно, как полицейский автомобиль следует за "динозавром", бегущим по центру дороги. При этом сидящие в нем сотрудники не могут сдержать смех.
"Заставляет задуматься, как они вымерли", — сказал один из них.
В подписи к видео авторы просят пользователей твиттера предположить, зачем "динозавру" понадобилось перебегать дорогу.
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