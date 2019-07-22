Погоня британских полицейских за "динозавром" попала на видео

Стоп-кадр видео убегающего от полиции человек в ростовом костюме динозавра

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Полицейские из британского города Плимут (графство Девон) Полицейские из британского города Плимут (графство Девон) опубликовали в твиттере видео "погони" за человеком в костюме динозавра.

Ролик посмотрели уже более 30 тысяч человек.

Just another late shift in #Plymouth - We can confirm the Doyouthinkhesawus is NOT extinct and they can run real fast! Let’s hear your best ‘Why did the dinosaur cross the road’ jokes please.... #Doyouthinkhesawus #DinosaurCostume #LateShiftAntics @UKCopHumour @BullshirePolice pic.twitter.com/GUc6Z6aR1A — Charles Cross Police Team (@CharlesCrossLPP) 21 июля 2019 г.

На кадрах видно, как полицейский автомобиль следует за "динозавром", бегущим по центру дороги. При этом сидящие в нем сотрудники не могут сдержать смех.

"Заставляет задуматься, как они вымерли", — сказал один из них.