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РИА Новости

Взявшая интервью у Путина девушка выиграла 5 медалей Спартакиады инвалидов

Вчера, 15:44
7937
© Фото из семейного архива Регина Парпиева
Регина Парпиева
© Фото из семейного архива
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл — РИА Новости. Незрячая школьница Регина Парпиева, прославившаяся после интервью с президентом России Владимиром Путиным, заняла пять призовых мест на соревнованиях по плаванию на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов, рассказала РИА Новости мама девочки Гульнара Парпиева.
Семнадцатилетняя Регина Парпиева в декабре 2018 года взяла интервью у Путина, исполнив таким образом мечту, о которой глава государства узнал на форуме добровольцев России. Подготовиться к интервью девочке помогла главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
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Девушка, взявшая интервью у Путина, поделилась впечатлениями
"Мы только что вернулись с III Всероссийской летней Cпартакиады инвалидов, которая проходила в Республике Марий Эл с 12 по 20 июля. Регина там завоевала на соревнованиях по плаванию пять медалей — золото на дистанции 50 метров брассом, два серебра и две бронзы", — поделилась мама девочки.
По ее словам, Регина очень серьезно отнеслась к этим соревнованиям, где было много достойных соперников, поэтому за победу ей пришлось побороться.
"Она довольна собой, хотя и рассчитывала, что привезет две золотые медали, а не одну", — сказала Гульнара Парпиева.
© Фото из семейного архиваРегина Парпиева на соревнованиях по плаванию на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов
Регина Парпиева на соревнованиях по плаванию на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов
© Фото из семейного архива
Регина Парпиева на соревнованиях по плаванию на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов
Она добавила, что теперь девочка будет готовиться к новым соревнованиям: в ноябре в Салавате состоится первенство России среди инвалидов всех категорий.
При этом, отметила мама, Регина не оставила мечту стать журналисткой.

"Раз в месяц мы ездим к Маргарите Симоньян на тренинги на Russia Today. Они занимаются, Регине дают задания, знакомят с разными направлениями работы в журналистике, рассматривают, какой социальный проект Регина будет вести на RT в будущем", — рассказала мама девочки.

© Фото из семейного архиваРегина Парпиева заняла пять призовых мест на соревнованиях по плаванию на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов
Регина Парпиева заняла пять призовых мест на соревнованиях по плаванию на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов
© Фото из семейного архива
Регина Парпиева заняла пять призовых мест на соревнованиях по плаванию на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов
Она сообщила, что на примере дочери и других людей с инвалидностью каждый день убеждается в том, что нет ничего невозможного.
"На Спартакиаде в Марий Эл я смотрела на приехавших туда участников и восхищалась ими. Я думала, что за десять лет, проведенных с дочерью в больницах, я видела все. Но когда я увидела, что люди на инвалидных колясках преодолевают все трудности и расстояния, приезжая на соревнования с Сахалина или из Югры… Это дорогого стоит. При всех своих заболеваниях они делают это. Они не отчаиваются, не сидят дома, ведут активный образ жизни, идут вперед к своим целям. Для них просто нет границ", — сказала Парпиева.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
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