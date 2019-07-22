Взявшая интервью у Путина девушка выиграла 5 медалей Спартакиады инвалидов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл — РИА Новости. Незрячая школьница Регина Парпиева, прославившаяся после интервью с президентом России Владимиром Путиным, заняла пять призовых мест на соревнованиях по плаванию на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов, рассказала РИА Новости мама девочки Гульнара Парпиева.
Семнадцатилетняя Регина Парпиева в декабре 2018 года взяла интервью у Путина, исполнив таким образом мечту, о которой глава государства узнал на форуме добровольцев России. Подготовиться к интервью девочке помогла главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
20 декабря 2018, 17:39Девушка, взявшая интервью у Путина, поделилась впечатлениями
"Мы только что вернулись с III Всероссийской летней Cпартакиады инвалидов, которая проходила в Республике Марий Эл с 12 по 20 июля. Регина там завоевала на соревнованиях по плаванию пять медалей — золото на дистанции 50 метров брассом, два серебра и две бронзы", — поделилась мама девочки.
По ее словам, Регина очень серьезно отнеслась к этим соревнованиям, где было много достойных соперников, поэтому за победу ей пришлось побороться.
"Она довольна собой, хотя и рассчитывала, что привезет две золотые медали, а не одну", — сказала Гульнара Парпиева.
© Фото из семейного архиваРегина Парпиева на соревнованиях по плаванию на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов
© Фото из семейного архива
Регина Парпиева на соревнованиях по плаванию на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов
Она добавила, что теперь девочка будет готовиться к новым соревнованиям: в ноябре в Салавате состоится первенство России среди инвалидов всех категорий.
При этом, отметила мама, Регина не оставила мечту стать журналисткой.
"Раз в месяц мы ездим к Маргарите Симоньян на тренинги на Russia Today. Они занимаются, Регине дают задания, знакомят с разными направлениями работы в журналистике, рассматривают, какой социальный проект Регина будет вести на RT в будущем", — рассказала мама девочки.
© Фото из семейного архиваРегина Парпиева заняла пять призовых мест на соревнованиях по плаванию на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов
© Фото из семейного архива
Регина Парпиева заняла пять призовых мест на соревнованиях по плаванию на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов
Она сообщила, что на примере дочери и других людей с инвалидностью каждый день убеждается в том, что нет ничего невозможного.
"На Спартакиаде в Марий Эл я смотрела на приехавших туда участников и восхищалась ими. Я думала, что за десять лет, проведенных с дочерью в больницах, я видела все. Но когда я увидела, что люди на инвалидных колясках преодолевают все трудности и расстояния, приезжая на соревнования с Сахалина или из Югры… Это дорогого стоит. При всех своих заболеваниях они делают это. Они не отчаиваются, не сидят дома, ведут активный образ жизни, идут вперед к своим целям. Для них просто нет границ", — сказала Парпиева.