В Москве двое безработных на Porsche избили мужчину и запихнули в багажник

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Двое безработных молодых людей на Porsche Cayenne избили и похитили мужчину в Москве, сообщила старший помощник руководителя СК по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

По ее словам, конфликт произошел из-за того, что пострадавший снимал на телефон нарушения правил дорожного движения.

Как уточнил официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов, молодые люди заметили съемку, вышли из автомобиля и потребовали удалить видео. После отказа они избили и запихнули мужчину в багажник. Это заметили полицейские, которые начали преследовать внедорожник.

"Через некоторое время им удалось остановить элитный внедорожник на Профсоюзной улице в районе Теплый стан. Из багажника транспортного средства освобожден 34-летний житель Москвы. Нарядом скорой помощи потерпевший доставлен в медицинское учреждение", — сообщил Титов.