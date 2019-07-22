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РИА Новости

В Москве двое безработных на Porsche избили мужчину и запихнули в багажник

Вчера, 15:44
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Двое безработных молодых людей на Porsche Cayenne избили и похитили мужчину в Москве, сообщила старший помощник руководителя СК по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.
По ее словам, конфликт произошел из-за того, что пострадавший снимал на телефон нарушения правил дорожного движения.
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Как уточнил официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов, молодые люди заметили съемку, вышли из автомобиля и потребовали удалить видео. После отказа они избили и запихнули мужчину в багажник. Это заметили полицейские, которые начали преследовать внедорожник.

"Через некоторое время им удалось остановить элитный внедорожник на Профсоюзной улице в районе Теплый стан. Из багажника транспортного средства освобожден 34-летний житель Москвы. Нарядом скорой помощи потерпевший доставлен в медицинское учреждение", — сообщил Титов.

Оказалось, что похитителям 22 и 23 года, они нигде не работают. Сейчас они задержаны.
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