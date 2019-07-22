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РИА Новости

Медведев призвал сделать продажу готовой продукции приоритетом агроэкспорта

Вчера, 15:36
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев общается с комбайнерами во время ознакомления с ходом работ по уборке зерновых культур в Курской области. 22 июля 2019
Дмитрий Медведев общается с комбайнерами во время ознакомления с ходом работ по уборке зерновых культур в Курской области. 22 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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СЕЛО ЛИНЕЦ (Курская область), 22 июл - РИА Новости. Приоритетным направлением российского сельскохозяйственного экспорта должна стать продажа готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, а не сырья, государство будет оказывать поддержку соответствующим инвестпроектам, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Мы будем оказывать государственную поддержку инвестиционным проектам по глубокой переработке сельхозпродукции на территории нашей страны - это очевидно абсолютно - с тем, чтобы изменить структуру экспорта в пользу готовой продукции, а не сырья", - заявил Медведев в понедельник на совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции.
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Он отметил, что этот курс, который является стратегическим в экономике в целом, применим также к аграрной отрасли и пищевой промышленности.
"Наша работа по зерновым уже началась по этому направлению, необходимо ускорить ее по рыбе, морепродуктам. Сейчас, напомню, 90% улова просто замораживают перед тем, как отправить на экспорт. Мы понимаем - чтобы стимулировать предпринимателей строить заводы по переработке рыбы, закладывать новые суда, нужно принимать определенные решения", - добавил премьер.
Он уточнил, что такие решения уже приняты, в частности, была изменена система распределения квот на вылов. "В результате рассчитываем увеличить долю рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью до 40%", - пояснил глава правительства.
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