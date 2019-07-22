На Кубани арестовали мошенника, обманувшего пенсионера на миллион рублей

СОЧИ, 22 июл - РИА Новости. Жителю Волгоградской области грозит до десяти лет тюрьмы за обман пенсионера в Новороссийске на 1 миллион рублей, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в полицию поступило заявление от пожилого местного жителя о том, что он стал жертвой мошенника. По его словам, он познакомился с мужчиной, который обратился к нему с просьбой взять на хранение крупную сумму денег. После того, как пенсионер отказался, мужчина убедил его открыть на свое имя счет, чтобы перевести деньги с помощью безналичного расчета, поясняет ведомство.

"После процедуры оформления в отделении кредитного учреждения злоумышленник получил от потерпевшего банковскую карту с паролем и данные для входа в личный кабинет. Позже с другого расчетного счета пенсионера пропали все накопления. Сумма ущерба составила 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.

В течение суток мужчину, подозреваемого в мошенничестве, задержали в Ростовской области. Для дальнейшего разбирательства 34–летнего жителя города Волгограда доставили в отдел полиции в Новороссийске.

Уточняется, что, получив от потерпевшего пароли, злоумышленник вошел в личный кабинет и перевел деньги с накопительного расчетного счета пенсионера на свою банковскую карту. По безналичному расчету злоумышленник приобрел дорогостоящее ювелирное украшение, которое потом продал, а оставшиеся деньги обналичил в банкоматах.