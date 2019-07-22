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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье назвали лидирующие муниципалитеты по вводу объектов торговли

Вчера, 15:31
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом супермаркете
Покупатель в продуктовом супермаркете
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 230 тысяч квадратных метров новых торговых площадей введено в Московской области за первое полугодие 2019 года, говорится в пресс-релизе министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

"В рейтинге ввода новых объектов торговли лидируют городские округа: Балашиха (33 тысячи квадратных метров), Пушкинский (30 тысячи квадратных метров), Одинцовский, Красногорск, Ивантеевка, Домодедово и Ленинский муниципальный район", - цитирует пресс-служба министра Владимира Посаженникова.

Отмечается, что торговые площади введены в рамках реализации государственной программы Московской области "Предпринимательство Подмосковья" на 2017-2021 годы. Из внебюджетных источников финансирования в отрасль привлечено более 11 миллиардов рублей.
"В январе-июле 2019 года на территории Московской области открыт 71 розничный магазин, а также выданы разрешения на ввод в эксплуатацию после строительства (реконструкции) еще 42 объектов", - подчеркивается в сообщении.
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