В Подмосковье назвали лидирующие муниципалитеты по вводу объектов торговли

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Более 230 тысяч квадратных метров новых торговых площадей введено в Московской области за первое полугодие 2019 года, говорится в пресс-релизе министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

"В рейтинге ввода новых объектов торговли лидируют городские округа: Балашиха (33 тысячи квадратных метров), Пушкинский (30 тысячи квадратных метров), Одинцовский, Красногорск, Ивантеевка, Домодедово и Ленинский муниципальный район", - цитирует пресс-служба министра Владимира Посаженникова.

Отмечается, что торговые площади введены в рамках реализации государственной программы Московской области "Предпринимательство Подмосковья" на 2017-2021 годы. Из внебюджетных источников финансирования в отрасль привлечено более 11 миллиардов рублей.