Автомобилистам в Москве посоветовали быть внимательными из-за дождя

"Сейчас кааак польет", - предупреждает МСЧ.



Но мы-то с вами знаем, что делать: автомобилистам - держать дистанцию, пешеходам - держать зонты и друг друга. Всем - быть внимательными на дороге и не укрываться под деревьями и щитами.



А если где сломается светофор или знак - 3210. pic.twitter.com/yOltgw1i8o