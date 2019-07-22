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РИА Новости

Автомобилистам в Москве посоветовали быть внимательными из-за дождя

Вчера, 15:25
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Нахимовском проспекте во время дождя
Автомобильное движение на Нахимовском проспекте во время дождя
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и не оставлять машины под деревьями и щитами из-за возможного дождя в Москве, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
"Автомобилистам - держать дистанцию, пешеходам - держать зонты и друг друга. Всем - быть внимательными на дороге и не укрываться под деревьями и щитами", - сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.
Также автомобилистам напомнили, что в случае обнаружения неисправного светофора или сломанного знака, необходимо звонить по номеру "3210".
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала РИА Новости, что в понедельник большая часть дня в Москве обойдётся без осадков, в вечернее время местами может пройти небольшой кратковременный дождь, максимальная температура составит плюс 26 градусов.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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