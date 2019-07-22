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РИА Новости

Партия Зеленского сохраняет отрыв после обработки более 70% протоколов

Вчера, 15:19
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМонитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019
Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" (42,6%) сохраняет значительный отрыв от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрия Бойко (13,0%), свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК после обработки 70,2% протоколов.
Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,4%), далее идет "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,0%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,1%.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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