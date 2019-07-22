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РИА Новости

Ливийский военный самолет с боекомплектом сел на шоссе на юге Туниса

Вчера, 15:09
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КАИР, 22 июл - РИА Новости. Ливийский военный самолет приземлился в понедельник на автотрассе на юге Туниса, летчик задержан для выяснения обстоятельств инцидента, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
По имеющейся информации, воздушная машина с ракетным боевым комплектом по неизвестной причине вошла в тунисское воздушное пространство и приземлилась на автотрассе на юге Туниса. Следователи выясняют, кому принадлежит самолет: Ливийской национальной армии Халифы Хафтара или силам правительства нацсогласия Триполи.
Командующий восточной Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате продолжающихся более трех месяцев боев под Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Халифа ХафтарТунис (страна)ЛивияВ мире
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