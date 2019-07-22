Ливийский военный самолет с боекомплектом сел на шоссе на юге Туниса

КАИР, 22 июл - РИА Новости. Ливийский военный самолет приземлился в понедельник на автотрассе на юге Туниса, летчик задержан для выяснения обстоятельств инцидента, сообщил арабский спутниковый телеканал " Ливийский военный самолет приземлился в понедельник на автотрассе на юге Туниса, летчик задержан для выяснения обстоятельств инцидента, сообщил арабский спутниковый телеканал " Аль-Арабия ".

По имеющейся информации, воздушная машина с ракетным боевым комплектом по неизвестной причине вошла в тунисское воздушное пространство и приземлилась на автотрассе на юге Туниса. Следователи выясняют, кому принадлежит самолет: Ливийской национальной армии Халифы Хафтара или силам правительства нацсогласия Триполи.

ألقت قوات الأمن التونسية القبض على قائد الطائرة التي اخترقت أجواء #تونس كما أظهرت الصور المتداولة أن الطائرة وهي من نوع "سوخوي"، كانت محمّلة بالصواريخ https://t.co/CZITKoUwag #العربية — العربية (@AlArabiya) 22 июля 2019 г.

Командующий восточной Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате продолжающихся более трех месяцев боев под Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.