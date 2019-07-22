Гильдия киноактеров США введет правила для съемки постельных сцен

Там будут отражены новые требования к эротическим эпизодам, а также уточнения обязанностей и стандартов подготовки продюсеров их съемки.

"Наша цель ‒ нормализовать работу координаторов постельных сцен и способствовать их привлечению к участию в съемках. Они обеспечивают необходимую безопасность членов Гильдии киноактеров, и результаты их труда пользуются большим вниманием публики. Подобная инициатива особенно необходима в эпоху больших перемен в киноиндустрии", - отметила президент гильдии Габриэль Картерис.

Первый "Кодекс поведения в отношении сексуальных домогательств" был составлен американской Гильдией киноактеров в 2018 году после скандального обвинения продюсера Харви Вайнштейна. Цель его создателей заключалась в том, чтобы "поднять профессиональные стандарты и обратить всеобщее внимание на притеснения на рабочем месте".