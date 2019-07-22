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РИА Новости
Культура

Гильдия киноактеров США введет правила для съемки постельных сцен

Вчера, 16:03
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© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen SloanКадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Американская гильдия киноактеров SAG-AFTRA введет новые правила для координации съемок интимных сцен, сообщает Deadline.
Там будут отражены новые требования к эротическим эпизодам, а также уточнения обязанностей и стандартов подготовки продюсеров их съемки.
"Наша цель ‒ нормализовать работу координаторов постельных сцен и способствовать их привлечению к участию в съемках. Они обеспечивают необходимую безопасность членов Гильдии киноактеров, и результаты их труда пользуются большим вниманием публики. Подобная инициатива особенно необходима в эпоху больших перемен в киноиндустрии", - отметила президент гильдии Габриэль Картерис.
Новые принципы поможет разработать Алисия Родис, которая продюсировала интимные эпизоды на съемках "Игры престолов".
Первый "Кодекс поведения в отношении сексуальных домогательств" был составлен американской Гильдией киноактеров в 2018 году после скандального обвинения продюсера Харви Вайнштейна. Цель его создателей заключалась в том, чтобы "поднять профессиональные стандарты и обратить всеобщее внимание на притеснения на рабочем месте".
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