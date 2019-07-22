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РИА Новости

Медведев похвалил кампанию по сбору урожая зерна

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев во время ознакомления с ходом работ по уборке зерновых культур в Курской области. 22 июля 2019
Дмитрий Медведев во время ознакомления с ходом работ по уборке зерновых культур в Курской области. 22 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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СЕЛО ЛИНЕЦ (Курская область), 22 июл - РИА Новости. Кампания по сбору урожая зерна в России продвигается неплохо, в ряде регионов, например, в Краснодарском крае - очень хорошими темпами, там уже собрано на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, заявил глава кабмина РФ Дмитрий Медведев.
"Россия вошла в число стран-лидеров по экспорту зерна, для нас это очень важно. Тем более, сейчас идет уборочная кампания и идет она в общем и целом неплохими темпами", - сообщил Медведев на совещании о стимулировании экспорта сельскохозяйственной продукции в понедельник.
"Есть уже и просто очень хорошие результаты - в Краснодарском крае - во всяком случае, по данным администрации. Мне специально звонил губернатор, чтобы доложить: собрано на 19 июля почти 11,2 миллиона тонн зерна, что на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году", - добавил глава кабмина.
Урожайность в этом регионе хорошая, продолжил он, - показатель составляет 61 центнер с гектара.
"Весьма неплохо также идет сбор урожая здесь, в Курской области, несмотря на то, что погодные условия, конечно, не являются идеальными и в этом году", - заявил Медведев.
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