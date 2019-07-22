Медведев похвалил кампанию по сбору урожая зерна

Дмитрий Медведев во время ознакомления с ходом работ по уборке зерновых культур в Курской области. 22 июля 2019

СЕЛО ЛИНЕЦ (Курская область), 22 июл - РИА Новости. Кампания по сбору урожая зерна в России продвигается неплохо, в ряде регионов, например, в Краснодарском крае - очень хорошими темпами, там уже собрано на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, заявил глава кабмина РФ Дмитрий Медведев.

"Россия вошла в число стран-лидеров по экспорту зерна, для нас это очень важно. Тем более, сейчас идет уборочная кампания и идет она в общем и целом неплохими темпами", - сообщил Медведев на совещании о стимулировании экспорта сельскохозяйственной продукции в понедельник.

"Есть уже и просто очень хорошие результаты - в Краснодарском крае - во всяком случае, по данным администрации. Мне специально звонил губернатор, чтобы доложить: собрано на 19 июля почти 11,2 миллиона тонн зерна, что на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году", - добавил глава кабмина.

Урожайность в этом регионе хорошая, продолжил он, - показатель составляет 61 центнер с гектара.